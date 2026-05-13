চট্টগ্রামে ট্যাংকারে অবৈধভাবে মজুত করা ১৭ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
আটক ব্যক্তিরা। ছবি: কোস্ট গার্ড

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় একটি তেলের ট্যাংকারে অবৈধভাবে মজুত করা প্রায় ২০ লাখ টাকার জ্বালানি তেল (ডিজেল) বিক্রির সময় জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৯ জনকে আটক করা হয়েছে।

আজ বুধবার রাত ১০টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে পতেঙ্গা থানাধীন কর্ণফুলী চ্যানেলের লাল বয়া-সংলগ্ন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গা। অভিযানকালে ‘ও. টি কুরবান আলী শাহ’ নামের একটি জ্বালানি ট্যাংকার থেকে অবৈধভাবে মজুত করা ডিজেল ‘ও. টি সী স্টার’ নামের আরেকটি ট্যাংকারে বিক্রির সময় প্রায় ২০ লাখ টাকা মূল্যের ১৭ হাজার ৪০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়।

কোস্ট গার্ড জানায়, অভিযানে জ্বালানি ট্যাংকার দুটি জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে ৯ চোরাকারবারিকে আটক করা হয়েছে।

কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, এই ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

