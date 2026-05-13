চট্টগ্রামে ট্যাংকারে অবৈধভাবে মজুত করা ১৭ হাজার লিটার ডিজেল জব্দ

চট্টগ্রামের পতেঙ্গায় একটি তেলের ট্যাংকারে অবৈধভাবে মজুত করা প্রায় ২০ লাখ টাকার জ্বালানি তেল (ডিজেল) বিক্রির সময় জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড। এই ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৯ জনকে আটক করা হয়েছে।
আজ বুধবার রাত ১০টার দিকে এক বিজ্ঞপ্তিতে কোস্ট গার্ডের মিডিয়া কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কমান্ডার সাব্বির আলম সুজন এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে পতেঙ্গা থানাধীন কর্ণফুলী চ্যানেলের লাল বয়া-সংলগ্ন এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায় কোস্ট গার্ড আউটপোস্ট পতেঙ্গা। অভিযানকালে ‘ও. টি কুরবান আলী শাহ’ নামের একটি জ্বালানি ট্যাংকার থেকে অবৈধভাবে মজুত করা ডিজেল ‘ও. টি সী স্টার’ নামের আরেকটি ট্যাংকারে বিক্রির সময় প্রায় ২০ লাখ টাকা মূল্যের ১৭ হাজার ৪০০ লিটার ডিজেল জব্দ করা হয়।
কোস্ট গার্ড জানায়, অভিযানে জ্বালানি ট্যাংকার দুটি জব্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে ৯ চোরাকারবারিকে আটক করা হয়েছে।
কোস্ট গার্ডের পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়, এই ঘটনায় পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
গাজীপুরে মহাসড়কের ২০ কিলোমিটার এলাকায় গড়ে উঠেছে অবৈধ পাঁচটি বাজার। মহাসড়কের ফুটপাত ও লেন জবরদখল করে এগুলো গড়ে তোলা হয়েছে। এতে বাড়ছে যানজট। ভোগান্তিতে পড়েছে মহাসড়কে চলাচলকারী শত শত পরিবহনের হাজার হাজার যাত্রী। তবে অবৈধ এসব বাজার উচ্ছেদ না করে প্রশাসনের পক্ষে দেওয়া হচ্ছে ইজারা।১৪ মিনিট আগে
আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহাকে কেন্দ্র করে কুমিল্লার পশুর হাটে এবার নতুন আকর্ষণ ‘সুলতান’। জেলার সদর দক্ষিণ উপজেলার লক্ষ্মীনগর এলাকার একটি অ্যাগ্রো ফার্মে আনা হয়েছে বিশাল আকৃতির উট। এর নাম দেওয়া হয়েছে সুলতান, যাকে দেখতে প্রতিদিন ভিড় করছে নানা বয়সী মানুষ।২৫ মিনিট আগে
লালমনিরহাট পৌরসভার বাবুপাড়া এলাকায় পারিবারিক কলহের জেরে স্বামী হৃদয়কে (৩২) জবাই করে হত্যাচেষ্টার অভিযোগে স্ত্রী উম্মে জান্নাত সাথীকে (২৮) আটক করেছে পুলিশ। বুধবার (১৩ মে) দুপুরে লালমনিরহাট পৌরসভার বাবুপাড়া এলাকার এরশাদ হোসেনের বাড়ি থেকে তাঁকে আটক করা হয়।২৮ মিনিট আগে
রাজবাড়ী সদর উপজেলায় বজ্রপাতে বন্যা (৩০) নামের ৯ মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ মে) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে।৩০ মিনিট আগে