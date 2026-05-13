Ajker Patrika
রাজবাড়ী

রাজবাড়ীতে বজ্রপাতে অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু

বালিয়াকান্দি (রাজবাড়ী) প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

রাজবাড়ী সদর উপজেলায় বজ্রপাতে বন্যা (৩০) নামের ৯ মাসের এক অন্তঃসত্ত্বা নারীর মৃত্যু হয়েছে। আজ বুধবার (১৩ মে) বেলা সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার খানখানাপুর ইউনিয়নের শেখপাড়া গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। খানখানাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এ কে এম ইকবাল হোসেন এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

নিহত বন্যা শেখপাড়া গ্রামের নুরুল হকের স্ত্রী।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, ঝড়-বৃষ্টির সময় বাড়ির উঠানে রাখা লাকড়ি (খড়ি) আনতে যান বন্যা। হঠাৎ বিকট শব্দে বজ্রপাত হলে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। সন্তান জন্মের অপেক্ষায় ছিলেন বন্যার পরিবারের লোকজন। হঠাৎ এমন মৃত্যুর ঘটনায় সবাই শোকগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন।

বিষয়:

রাজবাড়ীমৃত্যুঢাকা বিভাগবালিয়াকান্দিঅন্তঃসত্ত্বাবজ্রপাত
