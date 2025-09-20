Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

গণঅধিকার পরিষদের শতাধিক নেতা-কর্মীর পদত্যাগ

ডিমলা (নীলফামারী) প্রতিনিধি 
পদত্যাগের ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা
পদত্যাগের ঘোষণা। ছবি: আজকের পত্রিকা

নীলফামারীর ডিমলা উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের শতাধিক নেতা-কর্মীর পদত্যাগ করেছেন।

শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলার খগারহাটের মিনি স্টেডিয়াম মাঠে সংবাদ সম্মেলন করে এই পদত্যাগের ঘোষণা দেন তাঁরা।

এ সময় জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে অনিয়ম, দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও কমিটি-বাণিজ্যসহ নানান অভিযোগ তুলে ধরেন তাঁরা।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি রেজাউল করিম। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা, সাংগঠনিক সম্পাদক সাদেকুল ইসলাম সাদেকসহ শতাধিক নেতা-কর্মী।

রেজাউল করিম বলেন, ‘কেন্দ্রীয় ও জেলা কমিটির অন্যায় কর্মকাণ্ডে আমরা অতিষ্ঠ। তাই সম্মিলিতভাবে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

বিষয়:

নীলফামারীডিমলাজেলার খবরগণঅধিকার পরিষদ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

আবাসিক হোটেলে তিন বন্ধু, মিলল একজনের লাশ

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেওয়ার ঘোষণা পর্তুগালের

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

আ.লীগের মিছিল না ঠেকিয়ে খাওয়াদাওয়া, তিন পুলিশ কর্মকর্তা ক্লোজড

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসকের অশালীন আচরণ, ভিডিও ভাইরাল

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

এরদোয়ানকে খলিফা উমর (রা.)-এর সঙ্গে খ্রিষ্টানদের চুক্তিপত্রের প্রতিলিপি উপহার দিলেন জেরুজালেমের পাদরি

সম্পর্কিত

রাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতির ঘোষণা

রাবিতে শিক্ষক-কর্মচারীদের কর্মবিরতির ঘোষণা

সুবর্ণচরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ৩

সুবর্ণচরে অটোরিকশা-মোটরসাইকেল সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত ৩

খুলনায় ‘চাঁদাবাজ’কে বাড়ি থেকে ধরে এনে পিটিয়ে হত্যা করলেন ব্যবসায়ীরা

খুলনায় ‘চাঁদাবাজ’কে বাড়ি থেকে ধরে এনে পিটিয়ে হত্যা করলেন ব্যবসায়ীরা

সিলেটে অনেক অলি-আউলিয়া শুয়ে আছেন, এই মাটিতে কোনো অপরাধ হতে দেওয়া যাবে না: ডিসি সারওয়ার

সিলেটে অনেক অলি-আউলিয়া শুয়ে আছেন, এই মাটিতে কোনো অপরাধ হতে দেওয়া যাবে না: ডিসি সারওয়ার