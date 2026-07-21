Ajker Patrika
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রংপুর

রংপুরে নদীতে গোসলে নেমে বৃদ্ধের মৃত্যু

রংপুর প্রতিনিধি
রংপুরে নদীতে গোসলে নেমে বৃদ্ধের মৃত্যু
রংপুর ও তারাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মীরা নদী থেকে লাশ উদ্ধার করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলায় চিকলী নদীতে গোসল করতে নেমে সুলতান আলী (৬৫) নামে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২১ জুলাই) উপজেলার আলমপুর ইউনিয়নের ফাজিলপুর ডাঙ্গারপাড়া গ্রামে চিকলী নদীতে এ ঘটনা ঘটে।

সুলতান আলী উপজেলার ফাজিলপুর ডাঙ্গারপাড়া গ্রামের বাসিন্দা।

ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয় সূত্র জানায়, সকাল ৭টার দিকে সুলতান আলী গোসল করতে বাড়ির কাছে চিকলী সেতুর দক্ষিণ দিকে চিকলী নদীতে নামেন। একপর্যায়ে তিনি পানিতে তলিয়ে যান। খবর পেয়ে তারাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। পরে রংপুর ফায়ার স্টেশনের ডুবুরি দল অভিযানে যোগ দেয়। সকাল ৯টা ২০ মিনিটের দিকে নদীর চিকলী সেতুর পূর্ব পাশের ঘাট থেকে সুলতান আলীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

তারাগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের স্টেশন অফিসার এস এম শরীফ আব্দুল্লাহ বলেন, লাশ উদ্ধারের পর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

তারাগঞ্জ থানার ওসি রুহুল আমিন বলেন, খবর পেয়ে, ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠিয়েছিলাম। গোসল করতে গিয়ে পানিতে ডুবে ওই বৃদ্ধ মারা গেছেন।

বিষয়:

মৃত্যুতারাগঞ্জজেলার খবররংপুর বিভাগবৃদ্ধ
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