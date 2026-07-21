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মাদারীপুর

মাদারীপুরে যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

মাদারীপুর প্রতিনিধি
আপডেট : ২১ জুলাই ২০২৬, ২০: ৩২
মাদারীপুরে যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার
নাঈম খান। ছবি: সংগৃহীত

মাদারীপুর জেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাঈম খানকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে মাদারীপুর সদর উপজেলার ঘটমাঝি ইউনিয়নের গুলবাহার রেস্টুরেন্টে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

মাদারীপুর সদর মডেল থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সালমান গ্রেপ্তারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, নাঈমের বিরুদ্ধে থানায় মামলা রয়েছে। তিনি ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি হওয়ায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একাধিক সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি আওয়ামী লীগের ৭৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে দলীয় উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ওই মিছিলে নাঈম খান নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় মাদারীপুর সদর থানায় করা মামলায় তাঁকে আসামি করা হয়।

বিষয়:

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