Ajker Patrika
En
সিরাজগঞ্জ

যমুনার ভাঙনে নিঃস্ব শতবর্ষী রহিতননেছা পেলেন সহায়তা

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি
যমুনার ভাঙনে নিঃস্ব শতবর্ষী রহিতননেছা পেলেন সহায়তা
শতবর্ষী রহিতননেছাকে ভাতা কার্ড, নগদ অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী সহায়তা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

যমুনা নদীর ভাঙনে নিঃস্ব সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরের শতবর্ষী রহিতননেছাকে ভাতা কার্ড, নগদ অর্থ ও খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। আজ মঙ্গলবার দুপুরে শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সাবরিনা সারমিন তাঁকে এসব সহায়তা দেন।

ইউএনও তাঁর নিজ কার্যালয়ে রহিতননেছাকে এনে সহায়তা দেন। এ সময় সেখানে উপস্থিত শাহজাদপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ আব্দুল্লাহ আল মামুন রহিতননেছাকে নগদ অর্থ দেন। ইউএনও রহিতননেছাকে একটি ঘরসহ অন্যান্য সাহায্য সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন।

রহিতননেছার বাড়ি উপজেলার সোনাতনী ইউনিয়নের ধীতপুর গ্রামে।

জানা গেছে, চলতি বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই ধীতপুর গ্রামের হতদরিদ্র শতবর্ষী রহিতননেছার বসতঘর যমুনা নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এতে তিনি মেয়েকে নিয়ে ভাঙনকবলিত এলাকায় মানবেতর জীবনযাপন করছিলেন। সম্প্রতি ইউএনও সাবরিনা সারমিন ধীতপুর গ্রামে যমুনা নদীর ভয়াবহ ভাঙন এলাকা পরিদর্শন করতে যান। সেখানে গিয়ে যমুনা নদীর ভয়াবহ ভাঙনে নিঃস্ব শতবর্ষী রহিতননেছার করুণ অবস্থা দেখে তাঁকে বয়স্ক ভাতা কার্ডসহ সরকারি সহায়তার আশ্বাস দেন। সে অনুযায়ী তিনি তাৎক্ষণিকভাবে শাহজাদপুর উপজেলা সমাজসেবা অফিসার মোকবুল হোসেনকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। নির্দেশ পেয়ে শাহজাদপুর উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা মোকবুল হোসেন দ্রুত সময়ের মধ্যে শতবর্ষী রহিতননেছার ভাতা কার্ড করার প্রক্রিয়া শুরু করেন। মঙ্গলবার সে প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। অপর দিকে শতবর্ষী রহিতননেছার থাকার কোনো ঘর না থাকায় সমাজসেবা অফিসের মাধ্যমে তাঁকে একটি ঘর দেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে।

শতবর্ষী রহিতননেছা শেষ জীবনে এসে সরকারি এ সহায়তা পেয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন ও শাহজাদপুর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাবরিনা সারমিনকে প্রাণভরে দোয়া করেন ও কৃতজ্ঞতা জানান।

বিষয়:

সহায়তাসিরাজগঞ্জশাহজাদপুরযমুনা নদীরাজশাহী বিভাগজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত