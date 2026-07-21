Ajker Patrika
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খাগড়াছড়ি

খাগড়াছড়িতে অসহায়-অসচ্ছলদের মাঝে সেনাবাহিনীর সহায়তা

খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি 
খাগড়াছড়িতে অসহায়-অসচ্ছলদের মাঝে সেনাবাহিনীর সহায়তা

খাগড়াছড়ি সদর রিজিয়নের উদ্যোগে অসহায় ও অসচ্ছল মানুষের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ লাখ টাকা মূল্যের বিভিন্ন সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরণ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে খাগড়াছড়ি সদর দপ্তরে মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় এসব সহায়তা দেওয়া হয়।

সহায়তার মধ্যে ছিল জেলার ১০ জন অসহায় ও অসচ্ছল রোগীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সহায়তা, একটি ল্যাপটপ, একটি মনিটর, ম্যাগাজিন ‘রূপসী কাপ্তাই’, চারজন অসহায় ব্যক্তির বসতঘর মেরামতের জন্য ঢেউটিন ও নগদ অর্থ, দুজন অসচ্ছল শিক্ষার্থীর জন্য আর্থিক সহায়তা, একটি সাউন্ড সিস্টেম এবং একটি মহিলা মাদ্রাসার সংস্কারকাজের জন্য আর্থিক সহায়তা।

খাগড়াছড়ি সদর রিজিয়নের পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
খাগড়াছড়ি সদর রিজিয়নের পক্ষ থেকে মানবিক সহায়তা দেওয়া হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খাগড়াছড়ি রিজিয়নের ব্রিগেড মেজর (বিএম) মেজর মো. হাবিবুল্লাহ খান, স্টাফ অফিসার (জিএসও-২) কাজী মোস্তফা আরেফিন এবং ডিএএ অ্যান্ড কিউএমজি মেজর মো. ওমর ফারুক সুমনসহ অন্যান্য কর্মকর্তা।

খাগড়াছড়ি রিজিয়ন জানায়, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি, সম্প্রীতি ও জনকল্যাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের জীবনমান উন্নয়নে এ ধরনের মানবিক কার্যক্রম ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে। এসব উদ্যোগ পার্বত্য এলাকায় পারস্পরিক আস্থা ও সম্প্রীতির পরিবেশ আরও সুদৃঢ় করতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে।

সহায়তা পেয়ে উপকারভোগীরা সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

বিষয়:

সহায়তাখাগড়াছড়িচট্টগ্রাম বিভাগজেলার খবরসেনাবাহিনী
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