উলিপুরে তিস্তা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
আজ দুপুরে শতাধিক নারী-পুরুষ তিস্তা নদীর তীরে ভাঙনকবলিত বগলাকুড়া এলাকায় মানববন্ধন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
আজ দুপুরে শতাধিক নারী-পুরুষ তিস্তা নদীর তীরে ভাঙনকবলিত বগলাকুড়া এলাকায় মানববন্ধন করেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

কুড়িগ্রামের উলিপুরে তিস্তা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে এলাকাবাসীর আয়োজনে শতাধিক নারী-পুরুষ তিস্তা নদীর তীরে ভাঙনকবলিত উপজেলার বজরা ইউনিয়নের সাদুয়া দামার হাঁট বগলাকুড়া এলাকায় এ মানববন্ধন করেন।

মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য দেন সাফা গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুস সোবহান, স্থানীয় আমজাদ হোসেন, চান মিয়া, নুরন্নবী, মোজাফফর হোসেন, আশরাফ হাজী, বাহারুল ইসলাম, নাসরিন বেগম, রুনা আক্তার প্রমুখ।

এ সময় বক্তারা বলেন, ‘তিস্তা নদী ভাঙনের কারণে হাজার হাজার একর ফসলি জমি ও শত শত বাড়িঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে ভাঙন খুব তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ কারণে পুরো এলাকা হুমকির মুখে রয়েছে। নদী আমাদের সবকিছু কেড়ে নিচ্ছে। সরকার দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা না নিলে আমাদের সবকিছুই নদীতে বিলীন হয়ে যাবে ও আমরা নিঃস্ব হয়ে যাব।’ তাঁরা দ্রুত ভাঙন রোধে জিও টিউব ব্যাগ ও পাথর ফেলে ভাঙন রোধের পাশাপাশি স্থায়ী সমাধানের জন্য নদীশাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।

তিস্তা নদীউলিপুরজেলার খবররংপুর বিভাগমানববন্ধনকুড়িগ্রাম
