উলিপুরে তিস্তা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন

উলিপুর (কুড়িগ্রাম) প্রতিনিধি
কুড়িগ্রামের উলিপুরে তিস্তা নদীর ভাঙন রোধে স্থায়ী সমাধানের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন এলাকাবাসী। আজ বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) দুপুরে এলাকাবাসীর আয়োজনে শতাধিক নারী-পুরুষ তিস্তা নদীর তীরে ভাঙনকবলিত উপজেলার বজরা ইউনিয়নের সাদুয়া দামার হাঁট বগলাকুড়া এলাকায় এ মানববন্ধন করেন।
মানববন্ধন চলাকালে বক্তব্য দেন সাফা গ্রুপের চেয়ারম্যান আব্দুস সোবহান, স্থানীয় আমজাদ হোসেন, চান মিয়া, নুরন্নবী, মোজাফফর হোসেন, আশরাফ হাজী, বাহারুল ইসলাম, নাসরিন বেগম, রুনা আক্তার প্রমুখ।
এ সময় বক্তারা বলেন, ‘তিস্তা নদী ভাঙনের কারণে হাজার হাজার একর ফসলি জমি ও শত শত বাড়িঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে ভাঙন খুব তীব্র আকার ধারণ করেছে। এ কারণে পুরো এলাকা হুমকির মুখে রয়েছে। নদী আমাদের সবকিছু কেড়ে নিচ্ছে। সরকার দ্রুত উদ্যোগ নিয়ে ভাঙন প্রতিরোধে ব্যবস্থা না নিলে আমাদের সবকিছুই নদীতে বিলীন হয়ে যাবে ও আমরা নিঃস্ব হয়ে যাব।’ তাঁরা দ্রুত ভাঙন রোধে জিও টিউব ব্যাগ ও পাথর ফেলে ভাঙন রোধের পাশাপাশি স্থায়ী সমাধানের জন্য নদীশাসন প্রকল্প বাস্তবায়নের জোর দাবি জানান।
