সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির পিএ লাভলু গ্রেপ্তার

কাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি
সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) লাভলু মিয়াকে (২৮) রংপুরের কাউনিয়ায় থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) তাঁকে কাউনিয়া উপজেলার সারাই ইউনিয়নের মদামুদন গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
লাভলু মিয়া উপজেলার সারাই ইউনিয়নের মদামুদন গ্রামের তইবুল খাঁর ছেলে।
রংপুর মেট্রোপলিটন হারাগাছ থানা-পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে হারাগাছ থানা-পুলিশের সহায়তায় রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল মদামুদন গ্রামে অভিযান চালায়।
এ সময় সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) মো. লাভলু মিয়াকে আটক করে। সেখান থেকে আটক লাভলু মিয়াকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ। তিনি কোতোয়ালি থানায় হওয়া মামলার আসামি।
রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানা-পুলিশ পরিদর্শক আতাউর রহমান বলেন, রংপুর মহানগরে ইসকনের ঘটনায় ২০২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর হওয়া মামলার এজাহারনামীয় ২৯ নম্বর আসামি লাভলু মিয়া। আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রংপুর আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে।
সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) লাভলু মিয়াকে (২৮) রংপুরের কাউনিয়ায় থেকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) তাঁকে কাউনিয়া উপজেলার সারাই ইউনিয়নের মদামুদন গ্রামে নিজ বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করা হয়।
লাভলু মিয়া উপজেলার সারাই ইউনিয়নের মদামুদন গ্রামের তইবুল খাঁর ছেলে।
রংপুর মেট্রোপলিটন হারাগাছ থানা-পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মেহেদী হাসান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রোববার দিবাগত রাত আড়াইটার দিকে হারাগাছ থানা-পুলিশের সহায়তায় রংপুর মেট্রোপলিটন গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল মদামুদন গ্রামে অভিযান চালায়।
এ সময় সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশির ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) মো. লাভলু মিয়াকে আটক করে। সেখান থেকে আটক লাভলু মিয়াকে কোতোয়ালি থানায় নিয়ে যায় গোয়েন্দা পুলিশ। তিনি কোতোয়ালি থানায় হওয়া মামলার আসামি।
রংপুর মেট্রোপলিটন কোতোয়ালি থানা-পুলিশ পরিদর্শক আতাউর রহমান বলেন, রংপুর মহানগরে ইসকনের ঘটনায় ২০২৪ সালের ১৮ ডিসেম্বর হওয়া মামলার এজাহারনামীয় ২৯ নম্বর আসামি লাভলু মিয়া। আজ সোমবার দুপুরে তাঁকে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে রংপুর আদালতে সোর্পদ করা হয়েছে।
জার্মান সংবাদ সংস্থা ডিপিএর বাংলাদেশ প্রতিনিধি ও ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির (ডিআরইউ) সাবেক সভাপতি নজরুল ইসলাম মিঠুর মা হাসিনা বেগম মারা গেছেন। আজ সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।১ মিনিট আগে
খুলনার রূপসায় কৃষি ব্যাংকের ভল্ট ভেঙে ১৬ লাখ ১৬ হাজার ৪৯৬ টাকা লুটের রহস্য উন্মোচন করেছে পুলিশ। ঘটনার সঙ্গে জড়িত হোতা ইউনূস শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তাঁর কাছ থেকে চুরির দেড় লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ইউনূস উপজেলার নিকলাপুর গ্রামের ইনছান শেখের ছেলে। গতকাল রোববার৩ মিনিট আগে
ফেনীর মহিপাল উপজেলার আলহাজ্ব কোব্বাদ আহমেদ উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ তুলে তাঁর অপসারণ চেয়ে বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা। আজ সোমবার সকালে শিক্ষার্থীরা ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে। এতে সড়কে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়।৬ মিনিট আগে
শিবগঞ্জে বিদ্যুতের তারে কাপড় শুকাতে গিয়ে মা-ছেলের মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার উপজেলার পৌর এলাকার বড়চক দৌলতপুর মহল্লায় এই ঘটনা ঘটে।৯ মিনিট আগে