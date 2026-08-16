Ajker Patrika
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রংপুর

প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে ট্রাকচাপায় গৃহবধূর মৃত্যু, স্বামী আশঙ্কাজনক

পীরগাছা (রংপুর) প্রতিনিধি
প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে ট্রাকচাপায় গৃহবধূর মৃত্যু, স্বামী আশঙ্কাজনক
ট্রাকচাপায় নিহত গৃহবধূ। ছবি: আজকের পত্রিকা

প্রথম বিবাহবার্ষিকীতে স্বামীর সঙ্গে মোটরসাইকেলে বাবার বাড়ি যাওয়ার পথে ট্রাকচাপায় লিজা আক্তার (২০) নামের এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় তাঁর স্বামী শামীম মিয়া গুরুতর আহত হয়েছেন।

গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার সাতদরগাহ-রংপুর সড়কের কালীস্থান এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত লিজা আক্তার উপজেলার গুয়াবাড়ি গ্রামের ব্যবসায়ী লাভলু মিয়ার মেয়ে। আহত শামীম মিয়া অন্নদানগর ইউনিয়নের বামনসর্দার গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত বছরের এই দিনে লিজা ও শামীমের বিয়ে হয়। গতকাল শনিবার প্রথম বিবাহবার্ষিকী উপলক্ষে সন্ধ্যায় স্বামীর সঙ্গে মোটরসাইকেলে বাবার বাড়ি যাচ্ছিলেন লিজা। পথে কালীস্থান এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া গতির ট্রাক তাঁদের মোটরসাইকেলটিকে চাপা দেয়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন।

স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে পীরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়ার পথে লিজার মৃত্যু হয়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় শামীমকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর স্থানীয়রা ট্রাকটি আটক করতে পারলেও চালক ও হেলপার পালিয়ে যান।

এ বিষয়ে পীরগাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সেলিম মালিক জানান, ঘটনার পর ট্রাকটি আটক করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।

বিষয়:

পীরগাছারংপুর জেলাগৃহবধূনিহতসড়ক দুর্ঘটনাজেলার খবররংপুর বিভাগ
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