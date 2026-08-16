Ajker Patrika
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রাঙ্গামাটি

রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কে পিকআপ উল্টে ৪ জন নিহত, আহত ২

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১৬ আগস্ট ২০২৬, ১০: ১৫
রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কে পিকআপ উল্টে ৪ জন নিহত, আহত ২
রাঙামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নের মানিকছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাঙামাটি-খাগড়াছড়ি সড়কে পিকআপ ভ্যান উল্টে চারজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও দুজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আজ রোববার (১৬ আগস্ট) ভোর ৬টার দিকে রাঙামাটি সদর উপজেলার সাপছড়ি ইউনিয়নের মানিকছড়ি আর্মি ক্যাম্পের সামনে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, রাঙামাটি শহর থেকে কুতুকছড়িগামী একটি পিকআপ ভ্যান মানিকছড়ি এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারান। এ সময় পিকআপটি উল্টে গিয়ে দুর্ঘটনাকবলিত হয়।

দুর্ঘটনায় নিহত ব্যক্তিরা হলেন, নানিয়ারচরের কৃষ্ণমাছড়ার রূপন্ত চাকমার স্ত্রী মেঘরানী চাকমা (৪৫), কোতোয়ালি থানার আমানতবাগ এলাকার মৃত পরাশ্বর চাকমার মেয়ে শান্তনা চাকমা (৩৮) এবং বিজয়নগর এলাকার মৃত ললিত চন্দ্র চাকমার ছেলে শান্তি রঞ্জন চাকমা (৬৫) এবং নানিয়ারচরের ঘিলাছড়ি গ্রামের শোভা চাকমা (৫২)।

আহত ব্যক্তিরা হলেন পিকআপচালক জ্ঞান বিকাশ চাকমা (৫০) এবং কোতোয়ালি থানার পিটিআই এলাকার বাসিন্দা সুমন চাকমা (৪৫)।

আহত ব্যক্তিরা রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

নিহতদের মরদেহ রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরপরই সেনাবাহিনী ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করেন। পুলিশ দুর্ঘটনাকবলিত পিকআপটি জব্দ করেছে এবং আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

রাঙামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন বলেন, ‘আইনি প্রক্রিয়া শেষে মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হবে।’

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