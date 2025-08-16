Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রংপুর

গঙ্গাচড়ায় ২ শিশুকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

গঙ্গাচড়া (রংপুর) প্রতিনিধি 
মনু মিয়া। ছবি: সংগৃহীত
মনু মিয়া। ছবি: সংগৃহীত

রংপুরের গঙ্গাচড়ায় নিখোঁজের এক দিন পর অবৈধ বালু পয়েন্টে দুই শিশুর লাশ উদ্ধারের ঘটনায় এজাহারনামীয় এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১৩।

গ্রেপ্তার মনু মিয়া (২৮) উপজেলার সিটপাইকন এলাকার আনোয়ারুল ইসলামের ছেলে।

শনিবার সন্ধ্যায় বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন রংপুর র‍্যাব-১৩-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী।

রংপুর র‍্যাব-১৩-এর সিনিয়র সহকারী পরিচালক (মিডিয়া) অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিপ্লব কুমার গোস্বামী বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিকে গঙ্গাচড়া থানা-পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

নিখোঁজগঙ্গাচড়াজেলার খবররংপুর বিভাগ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

‘তেলের ক্রেতা’ হিসেবে ভারতকে আর পাবে না রাশিয়া, জানালেন ডোনাল্ড ট্রাম্প

হোলি আর্টিজানের ঘটনায় ‘জঙ্গি সন্দেহে’ আটক ছিলেন অনিন্দ্য, রাজশাহীর সাবেক মেয়র লিটনের চাচাতো ভাই তিনি

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

তিন বছর পর ভারত সফরে আসছেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

শাস্তি পাচ্ছেন বিটিআরসির মহাপরিচালকসহ ৩০ জনের বেশি কর্মকর্তা

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

মৌলভীবাজারের সিলিকা বালু লুট হচ্ছে নির্বিচারে

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

বরখাস্ত সৈনিককে অস্ত্র দিয়েছেন বিএনপি নেতা, অডিও নিয়ে তোলপাড়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

ভূমি অফিসের কাণ্ড: এসি ল্যান্ড দপ্তরের নামে দেড় কোটি টাকা আদায়

সম্পর্কিত

গঙ্গাচড়ায় ২ শিশুকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

গঙ্গাচড়ায় ২ শিশুকে হত্যা মামলার আসামি গ্রেপ্তার

যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

যশোর-বেনাপোল মহাসড়কে বাসের ধাক্কায় ভ্যানচালক নিহত

সারা রাত শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করি, দুপুরের মধ্যেই আবার নোংরা: ডিএনসিসির প্রশাসক

সারা রাত শহরের আবর্জনা পরিষ্কার করি, দুপুরের মধ্যেই আবার নোংরা: ডিএনসিসির প্রশাসক

ট্রাফিক পুলিশের হাতে ইয়াবাসহ মোটরসাইকেল আরোহী আটক

ট্রাফিক পুলিশের হাতে ইয়াবাসহ মোটরসাইকেল আরোহী আটক