Ajker Patrika
রাঙ্গামাটি

রাঙামাটিতে ২৫০ শয্যা হাসপাতালের নবনির্মিত ৬ তলা ভবন উদ্বোধন

রাঙামাটি প্রতিনিধি 
২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের নবনির্মিত ভবন উদ্বোধন করেন পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান। ছবি: আজকের পত্রিকা

এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে রাঙামাটিতে ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতালের নবনির্মিত ৬ তলা ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ সোমবার সকালে প্রধান অতিথি পার্বত্য চট্টগ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী দীপেন দেওয়ান এ হাসপাতালের উদ্বোধন করেন।

মন্ত্রী বলেন, ‘আজ ভবনের উদ্বোধন হলো। ধাপে ধাপে সব হবে। সরকার স্বাস্থ্য খাতকে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। সে আলোকে রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের সংকট দূরীকরণে যা করণীয় তা করবে সরকার।’

রাঙামাটির সিভিল সার্জন নুয়েন খীসার সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কাজল তালুকদার, রাঙামাটি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ প্রীতি প্রসূন বড়ুয়া, রাঙামাটি সেনা জোন কমান্ডার লে. কর্নেল মো. একরামুল রাহাত, গণপূর্ত বিভাগের রাঙামাটি নির্বাহী প্রকৌশলী শর্মি চাকমা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. ইকবাল হোছাইন এবং রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালের আরএমও শওকত আকবর খান।

সিভিল সার্জন নুয়েন খীসা জানান, নবনির্মিত এ ভবনে থাকবে আইসিইউ, এমআরআই, সিটি স্ক্যানসহ উন্নত আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা। ভবনটি বুঝিয়ে নেওয়া হলেও এটি পুরোদমে চালু করতে কিছু সময় লাগবে। ভবনে চক্ষু বিভাগের অপারেশন সেবা চালু করা হয়েছে। অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামের চাহিদা দেওয়া হয়েছে। জনবলসংকট দূর করতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত ১৯৮৬ সালে তবলছড়ি থেকে উত্তর কালিন্দীপুরে স্থানান্তর করা হয় হাসপাতালটি। এ সময় এটিকে ১০০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। পরে জেলায় জনসংখ্যা বাড়লেও অবকাঠামো বাড়েনি হাসপাতালে। ফলে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছিল হাসপাতালটিতে। বিগত আওয়ামী লীগ সরকার এ হাসপাতালের অবকাঠামো বৃদ্ধিকল্পে ১১ তলাবিশিষ্ট হাসপাতাল প্রকল্প গ্রহণ করে। সম্প্রতি ১১ তলার নকশার ৬ তলা ভবনের কাজ শেষ করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বুঝিয়ে দেয় রাঙামাটি গণপূর্ত বিভাগ।

এদিকে বর্তমান সরকার সম্প্রতি ১০০ শয্যার রাঙামাটি জেনারেল হাসপাতালটিকে ২৫০ শয্যায় উন্নীত করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

