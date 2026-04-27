মুন্সিগঞ্জে বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা

মুন্সিগঞ্জের টঙ্গিবাড়ীতে অভিযান চালিয়ে আল্লাহর দান বেকারিকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
আজ সোমবার (২৭ এপ্রিল) বেলা ১টা থেকে ২টা পর্যন্ত উপজেলার বেতকা চৌরাস্তা এলাকায় এই অভিযান চালান জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মুন্সিগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক আসিফ আল আজাদ।
আসিফ আল আজাদ জানান, বেকারিতে উৎপাদিত পাউরুটি, কেকসহ বিভিন্ন খাদ্যপণ্যের মোড়কে উৎপাদনের তারিখ, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ, সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য (এমআরপি) ও ওজন উল্লেখ না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন লঙ্ঘনের দায়ে বেকারির মালিক মোহাম্মদ আজিজুলকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে ভবিষ্যতে উৎপাদিত পণ্যের মোড়কে প্রয়োজনীয় তথ্য যথাযথভাবে উল্লেখ করার কঠোর নির্দেশনা দেওয়া হয়।
অভিযানে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্যানিটারি পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন ও টঙ্গিবাড়ী থানা-পুলিশের একটি দল।
আসিফ আল আজাদ বলেন, জনস্বার্থে ও পণ্যের সঠিক মান নিশ্চিত করতে জেলাজুড়ে এ ধরনের তদারকি কার্যক্রম নিয়মিত অব্যাহত থাকবে।
