Ajker Patrika
জাতীয়

১৮ মাস আরামে ছিলেন, সেটা এখন হচ্ছে না: বিরোধী দলকে নৌ প্রতিমন্ত্রী

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২৬ এপ্রিল ২০২৬, ২২: ৩৭
নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। ছবি: ভিডিও থেকে

কয়েক দিন ধরে বিরোধী দলের সদস্যদের মধ্যে খুব অস্থিরতা লক্ষ করছেন বলে সংসদে জানিয়েছেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান। তিনি বলেন, ‘আমি খোঁজার চেষ্টা করেছি, কী কারণে অস্থিরতা। আমি একটি জিনিস খুঁজে পেয়েছি।...গত ১৮ মাস (অন্তর্বর্তী সরকারের সময়) যে আরামে ছিলেন, সেই আরাম এখন হচ্ছে না। এ কারণে অনেক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে।’

আজ রোববার জাতীয় সংসদে রাষ্ট্রপতির ভাষণ-সম্পর্কিত ধন্যবাদ প্রস্তাবের ওপর আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজিব আহসান এসব কথা বলেন।

রাজিব আহসান বলেন, ‘গত ১৮ মাস যে সরকারটি ছিল, সেই সরকারটি কিন্তু আজকের যারা বিরোধীদলীয় নেতা আছে, সেই জামায়াতে ইসলামী এবং এনসিপি-সমর্থিত সরকার হিসেবে সবাই অভিহিত করেছে...।’

এ সময় বিরোধী দলের সদস্যরা হইচই শুরু করেন। তখন প্রতিমন্ত্রী রাজিব আহসান বলেন, ‘গত ১৮ মাস যে আরামে ছিলেন, সেই আরাম এখন হচ্ছে না। এ কারণে অনেক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। আমি প্রমাণ দিয়ে দেখাতে পারব, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের একজন নেতা, তাঁর বক্তব্য আছে। তিনি একজনের সঙ্গে গল্প করছেন, বলছেন যেভাবে আমরা কাটিয়েছি। মন চেয়েছে প্রধান উপদেষ্টার বাসায় ঢুকে গেছি, মন চেয়েছে তাঁর বেডরুমে ঢুকে গেছি, মন চেয়েছে সচিবের রুমে ঢুকে গেছি। এখন তো আর সে সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে না। সমস্যাটা এ জন্যই।’

ছাত্র আন্দোলনে শহীদদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তির প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘মাননীয় বিরোধী দলের নেতা, আমি ওনাকে খুবই পছন্দ করি, খুব সুন্দর কথা বলেন, আদবের সঙ্গে কথা বলেন। ১৪ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে একটি অনুষ্ঠানে উনি বলেছেন, “১৪০০ শহীদের মধ্যে ১২০০ শহীদের বাসায় যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে”।’

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘সরকারি গেজেটে ৮৪৪ জনের নাম। উনি ১৪০০ শহীদের মধ্যে ১২০০ বাসায় কীভাবে গেলেন? এটা তো আমি বুঝতে পারতেছি না। উনি যদি গিয়ে থাকেন কোনো আপত্তি নাই, আলহামদুলিল্লাহ। কিন্তু আমরা প্রকৃত সংখ্যাটা জানতে চাই।’

জবাবে যা বললেন বিরোধীদলীয় নেতা

মাগরিবের নামাজের বিরতির পর ফ্লোর নিয়ে বিরোধীদলীয় নেতা শফিকুর রহমান নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্যের জবাব দেন। তিনি বলেন, ‘আমি কোনো বানোয়াট কথা বলিনি। এ ব্যাপারে আমাদের কাছে একটা কমপ্লিট প্রোফাইল আছে, এখানে উপস্থিত অনেকে আমাদের সে প্রোফাইল পেয়েছেন। আমাদের ওয়েবসাইটে এটা অ্যাভেইলেবল। চেক এবং ক্রস চেক করে আমরা নিশ্চিত হওয়ার পর এ তালিকাগুলো করেছি।’

