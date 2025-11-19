Ajker Patrika

কাপ্তাইয়ে ভাঙন রোধে আরসিসি ব্লক স্থাপন

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার নারানগিরি মুখ পাড়ায় ভাঙন রোধে আরসিসি ব্লক স্থাপন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাঙামাটির কাপ্তাই উপজেলার ২ নম্বর রাইখালী ইউনিয়নের নারানগিরি মুখ পাড়ায় দেড় শতাধিক মানুষের বসবাস। পাড়াটিতে রয়েছে রাইখালী পাহাড়ি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তার কার্যালয়।

দুই দশকের বেশি সময় ধরে বর্ষা মৌসুমে উজানের ঢলে নারানগিরি ছড়ার পাড় ভেঙে যাচ্ছে। ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত চারটি পরিবারের ঘর ও বসতভিটা ছড়ায় বিলীন হয়েছে। দীর্ঘদিনের এই ভাঙন ঠেকাতে এগিয়ে এসেছে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

পানি উন্নয়ন বোর্ডের রাঙামাটি ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের নির্বাহী প্রকৌশলী তয়ন ত্রিপুরা বলেন, ২০২৪ সালে নারানগিরি মুখ পাড়ার ভাঙন রোধে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়। প্রায় ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ৫০ মিটার এলাকায় আরসিসি ব্লক স্থাপনের কাজ চলছে। কাজের ৯০ শতাংশ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরের মধ্যে পুরো কাজ শেষ হবে। তিনি আরও জানান, পরবর্তী ধাপে কর্ণফুলীর মুখ পর্যন্ত আরও ৩০০ মিটার এলাকায় আরসিসি ব্লক নির্মাণ করা হবে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে সরেজমিনে দেখা যায়, আরসিসি ব্লক স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে। এ সময় কথা হয় এলাকার পাড়াপ্রধান নুসিং কার্বারির সঙ্গে। তিনি বলেন, ‘কাজের গতি ও পরিস্থিতি দেখে আমি সন্তুষ্ট।’

স্থানীয় শিক্ষক মংহলাচিং মারমা বলেন, ‘কাজের অগ্রগতি দেখে আমরা পাড়াবাসী অত্যন্ত আনন্দিত। পাশাপাশি ইউনিয়নের গুরুত্বপূর্ণ নারানগিরি মুখ পাড়ায় উপজেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, নারানগিরি মুখ মসজিদুল আকসা জামে মসজিদ এবং নারানগিরি মৈত্রী ক্লাব রক্ষায় আরও ২০০ ফুট এলাকায় আরসিসি ব্লক নির্মাণের দাবি জানাই।’

