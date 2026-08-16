Ajker Patrika
En
জয়পুরহাট

কৃষক কার্ড চালু হলে দেশে সারের সংকট থাকবে না: খাদ্য প্রতিমন্ত্রী

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি 
কৃষক কার্ড চালু হলে দেশে সারের সংকট থাকবে না: খাদ্য প্রতিমন্ত্রী
জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন জনপ্রশাসন ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী। ছবি: আজকের পত্রিকা

কৃষক কার্ড পুরোপুরি চালু হলে দেশে আর সারের কোনো সংকট থাকবে না বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন ও খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী আব্দুল বারী। একই সঙ্গে আগামী মাস থেকেই ‘ফ্যামিলি কার্ড’-এর কার্যক্রম শুরু হতে যাচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এটি চালু হলে মা-বোনেরা প্রতি মাসে নির্দিষ্ট আর্থিক সুবিধা পাবেন, যা দিয়ে তাঁরা সংসারের খরচ মেটাতে পারবেন।

গতকাল শনিবার দুপুরে জয়পুরহাটের আক্কেলপুর উপজেলার তিলকপুর উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে তিলকপুর ইউনিয়নের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে গাছের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

সার সংকট প্রসঙ্গে প্রতিমন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমানে সারের কিছুটা সংকট দেখা যাচ্ছে, কিছু লোক কৃত্রিমভাবে এই সংকট তৈরি করছে। এ বিষয়ে কৃষি সচিবের সঙ্গে কথা হয়েছে, দ্রুতই সারের কোনো সংকট থাকবে না। আর কৃষক কার্ড পুরোপুরি চালু হলে এই সমস্যাগুলোর স্থায়ী সমাধান হবে।’

তিলকপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও ভারপ্রাপ্ত উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আবিদা খানম বৈশাখী।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আক্কেলপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি কামরুজ্জামান কমল, সাধারণ সম্পাদক আরিফ ইফতেখার আহামেদ রানা, পৌর বিএনপির সভাপতি আফাজ উদ্দিন ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম পল্টুসহ স্থানীয় নেতা-কর্মীরা।

বিষয়:

জয়পুরহাটজেলার খবরপ্রতিমন্ত্রীফ্যামিলি কার্ডকৃষক কার্ড
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত