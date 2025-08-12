গোপনে সাংগঠনিক কার্যক্রম, যুবলীগ নেতা গ্রেপ্তার

রাঙামাটি প্রতিনিধি
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অপারেশন ডেভিলহান্ট পরিচালনা করে রাঙামাটি জেলা যুবলীগ নেতা মো মিজানুর রহমান মিজানকে গ্রেপ্তার করেছে রাঙামাটি কোতোয়ালি থানা-পুলিশ। গ্রেপ্তার মিজান রাঙামাটি জেলা যুবলীগের সহসাধারণ সম্পাদক ও রাঙামাটি আসবাবপত্র ব্যবসায়ী কল্যাণ সমবায় সমিতি লিমিটেডের সভাপতি।
রাঙামাটি কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. সাহেদ উদ্দিন গ্রেপ্তারের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘আমরা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে অভিযান পরিচালনা করে রাঙামাটি শহরের বনরূপা বাজার থেকে সোমবার রাতে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।’
গোয়েন্দা বিভাগের একটি সূত্র জানায়, মিজান গ্রেপ্তারের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পতিত সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে সার্বক্ষণিকভাবে যোগাযোগ করে সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। বিষয়টি তার মুঠোফোনের মাধ্যমেও নিশ্চিত হয় পুলিশ।
