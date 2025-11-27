Ajker Patrika

নারী সমাবেশে কাপ্তাইয়ের ইউএনও: বাল্যবিবাহ বন্ধ করে নারীকে স্বাবলম্বী করতে হবে

কাপ্তাই ( রাঙামাটি) প্রতিনিধি
উন্নত, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাঙামাটির কাপ্তাই তথ্য অফিসের উদ্যোগে নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উন্নত, সমৃদ্ধ ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গণযোগাযোগ অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) বেলা ১১টায় কাপ্তাই উপজেলার ১ নম্বর চন্দ্রঘোনা ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের রেশমবাগান তঞ্চঙ্গ্যাপাড়া বারঘোনিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এই নারী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে স্থানীয় প্রায় ৫০ জন নারী অংশগ্রহণ করেন।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন কাপ্তাই উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. রুহুল আমিন। এ সময় তিনি বলেন, ‘বর্তমান সময়ে কন্যাসন্তানেরা ছেলেসন্তানদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছে। নারীরা উপার্জন করে সংসারের হাল ধরছেন। তবে আমাদেরকে বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে।’

তিনি নারীদের শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরে আরও বলেন, ‘মেয়েদেরকে লেখাপড়া করালে তারা নিজ উপার্জনে এগিয়ে যাবে। নারীরা যতই এগোবেন, ততই দেশের মঙ্গল হবে।’

কাপ্তাই সহকারী তথ্য অফিসার দেলোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নারী সমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন কাপ্তাই উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা কৃষিবিদ এনামুল হক হাজারী, কাপ্তাই উপজেলা খাদ্যগুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা পলাশ ঘোষ প্রমুখ।

নারী সমাবেশের আগে তথ্য অফিসের উদ্যোগে একটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করা হয়।

