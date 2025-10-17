রাকসুর ১০ কেন্দ্রের ফল: ছাত্রদলের জিএস প্রার্থীর ভরাডুবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (রাকসু) ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম জোট প্যানেলের জিএস প্রার্থী নাফিউল ইসলাম জীবনের ভরাডুবি হচ্ছে। ভোররাত ৪টা পর্যন্ত ঘোষিত ১০ কেন্দ্রের ফলাফলের কোনটিতে তিনি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হতে পারেননি।
মূলত এ পদে অসম প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে আধিপাত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ফাহিম রেজার মধ্যে। সবশেষ ঘোষিত সৈয়দ আমির আলী হলের ফলাফলে দেখা গেছে, আম্মার ৫৮৮ ও ফাহিম ২৪২ ভোট পেয়েছেন।
ফল ঘোষণার সময় শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া প্রার্থীর নাম ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। তাই ছাত্রদলের জীবন কত ভোট পাচ্ছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাচ্ছে না। জিএস পদে ১০ হলে এ পর্যন্ত আম্মার ৬ হাজার ৩০৯ ও ফাহিম রেজা ৩ হাজার ২০৭ ভোট পেয়েছেন।
এদিকে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ সবশেষ আমির আলী হলে পেয়েছেন ৬১৯ ভোট। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছাত্রদলের প্যানেলের শেখ নূর উদ্দিন আবির পেয়েছেন ১৫২ ভোট। এ পর্যন্ত জাহিদ ৬ হাজার ৬১৫ ভোট ও আবির ১ হাজার ৭৬৫ ভোট পেয়েছেন।
কেন্দ্রীয় সংসদের এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী সালমান সাব্বিরের কাছে পিছিয়ে পড়েছেন ছাত্রদলের ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা। সৈয়দ আমির আলী হলে সালমান ৩৪৭ ও এষা ৩৩১ ভোট পেয়েছেন।
এ পর্যন্ত ১০ হলের ফলাফলে এষা পেয়েছেন ২ হাজার ৮৬৭ ভোট। আর সালমান পেয়েছেন ৩ হাজার ৫৮৯ ভোট।
রাবিতে মোট হলের সংখ্যা ১৭টি। এর মধ্যে ছেলেদের ছয়টি ও মেয়েদের ১১টি হল। এখনও ছেলেদের ৭টি হলের ফল ঘোষণা বাকি। বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ওএমআর মেশিনে ব্যালট গণনার পর ফল ঘোষণা করা হচ্ছে।
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (রাকসু) ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম জোট প্যানেলের জিএস প্রার্থী নাফিউল ইসলাম জীবনের ভরাডুবি হচ্ছে। ভোররাত ৪টা পর্যন্ত ঘোষিত ১০ কেন্দ্রের ফলাফলের কোনটিতে তিনি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হতে পারেননি।
মূলত এ পদে অসম প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে আধিপাত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ফাহিম রেজার মধ্যে। সবশেষ ঘোষিত সৈয়দ আমির আলী হলের ফলাফলে দেখা গেছে, আম্মার ৫৮৮ ও ফাহিম ২৪২ ভোট পেয়েছেন।
ফল ঘোষণার সময় শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া প্রার্থীর নাম ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। তাই ছাত্রদলের জীবন কত ভোট পাচ্ছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাচ্ছে না। জিএস পদে ১০ হলে এ পর্যন্ত আম্মার ৬ হাজার ৩০৯ ও ফাহিম রেজা ৩ হাজার ২০৭ ভোট পেয়েছেন।
এদিকে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ সবশেষ আমির আলী হলে পেয়েছেন ৬১৯ ভোট। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছাত্রদলের প্যানেলের শেখ নূর উদ্দিন আবির পেয়েছেন ১৫২ ভোট। এ পর্যন্ত জাহিদ ৬ হাজার ৬১৫ ভোট ও আবির ১ হাজার ৭৬৫ ভোট পেয়েছেন।
কেন্দ্রীয় সংসদের এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী সালমান সাব্বিরের কাছে পিছিয়ে পড়েছেন ছাত্রদলের ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা। সৈয়দ আমির আলী হলে সালমান ৩৪৭ ও এষা ৩৩১ ভোট পেয়েছেন।
এ পর্যন্ত ১০ হলের ফলাফলে এষা পেয়েছেন ২ হাজার ৮৬৭ ভোট। আর সালমান পেয়েছেন ৩ হাজার ৫৮৯ ভোট।
রাবিতে মোট হলের সংখ্যা ১৭টি। এর মধ্যে ছেলেদের ছয়টি ও মেয়েদের ১১টি হল। এখনও ছেলেদের ৭টি হলের ফল ঘোষণা বাকি। বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ওএমআর মেশিনে ব্যালট গণনার পর ফল ঘোষণা করা হচ্ছে।
গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জের মওলানা ভাসানী সেতুর রেলিংয়ে অস্বাভাবিক পরিমাণে ফাঁকা থাকায় দুর্ঘটনার আশঙ্কা করছেন সেতু দিয়ে হেঁটে চলাচলকারীরা। চলতি বছরের ২০ আগস্ট সেতুটি উদ্বোধন করা হয়। উদ্বোধনের পরপরই সেতু দেখতে আসেন স্থানীয়সহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকার মানুষ।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পুরোনো বার্ন ইউনিট ভবনে আলাদাভাবে কারাবন্দী রোগীদের জন্য চিকিৎসাসেবার ব্যবস্থা করছে সরকার। কারাগারে আটক হাজতি ও কয়েদিদের চিকিৎসা কার্যক্রম চালাতে ভবনটির ছাদে ‘প্রিজন অ্যানেক্স’ তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জমি বিক্রি ও ধারদেনা করে হবিগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার ৩৫ যুবক অবৈধভাবে ইতালির উদ্দেশে বাড়ি ছেড়েছেন তিন-চার মাস আগে। মানব পাচার চক্র তাঁদের ইউরোপের দেশটিতে পাঠানোর জন্য প্রথমে লিবিয়ার উপকূলীয় শহর ত্রিপোলিতে নিয়ে যায়।১ ঘণ্টা আগে
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে শহীদ শামসুজ্জোহা হলেও জয় পেয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ, একই প্যানেলের এজিএস প্রার্থী সালমান সাব্বির ও আধিপাত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের জিএস প্রার্থী সালাহউদ্দিন আম্মার।১ ঘণ্টা আগে