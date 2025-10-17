Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

রাকসুর ১০ কেন্দ্রের ফল: ছাত্রদলের জিএস প্রার্থীর ভরাডুবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও রাবি প্রতিনিধি
নাফিউল ইসলাম জীবন। ছবি: সংগৃহীত
নাফিউল ইসলাম জীবন। ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনে (রাকসু) ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম জোট প্যানেলের জিএস প্রার্থী নাফিউল ইসলাম জীবনের ভরাডুবি হচ্ছে। ভোররাত ৪টা পর্যন্ত ঘোষিত ১০ কেন্দ্রের ফলাফলের কোনটিতে তিনি প্রথম কিংবা দ্বিতীয় হতে পারেননি।

মূলত এ পদে অসম প্রতিদ্বন্দ্বীতা হচ্ছে আধিপাত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের প্রার্থী বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সমন্বয়ক সালাহউদ্দিন আম্মার ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ফাহিম রেজার মধ্যে। সবশেষ ঘোষিত সৈয়দ আমির আলী হলের ফলাফলে দেখা গেছে, আম্মার ৫৮৮ ও ফাহিম ২৪২ ভোট পেয়েছেন।

ফল ঘোষণার সময় শুধু প্রথম ও দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পাওয়া প্রার্থীর নাম ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। তাই ছাত্রদলের জীবন কত ভোট পাচ্ছেন তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যাচ্ছে না। জিএস পদে ১০ হলে এ পর্যন্ত আম্মার ৬ হাজার ৩০৯ ও ফাহিম রেজা ৩ হাজার ২০৭ ভোট পেয়েছেন।

এদিকে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ সবশেষ আমির আলী হলে পেয়েছেন ৬১৯ ভোট। আর তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছাত্রদলের প্যানেলের শেখ নূর উদ্দিন আবির পেয়েছেন ১৫২ ভোট। এ পর্যন্ত জাহিদ ৬ হাজার ৬১৫ ভোট ও আবির ১ হাজার ৭৬৫ ভোট পেয়েছেন।

কেন্দ্রীয় সংসদের এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের সম্মিলিত শিক্ষার্থী জোটের প্রার্থী সালমান সাব্বিরের কাছে পিছিয়ে পড়েছেন ছাত্রদলের ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম প্যানেলের প্রার্থী জাহিন বিশ্বাস এষা। সৈয়দ আমির আলী হলে সালমান ৩৪৭ ও এষা ৩৩১ ভোট পেয়েছেন।

এ পর্যন্ত ১০ হলের ফলাফলে এষা পেয়েছেন ২ হাজার ৮৬৭ ভোট। আর সালমান পেয়েছেন ৩ হাজার ৫৮৯ ভোট।

রাবিতে মোট হলের সংখ্যা ১৭টি। এর মধ্যে ছেলেদের ছয়টি ও মেয়েদের ১১টি হল। এখনও ছেলেদের ৭টি হলের ফল ঘোষণা বাকি। বৃহস্পতিবার ভোট গ্রহণের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজী নজরুল ইসলাম মিলনায়তনে ওএমআর মেশিনে ব্যালট গণনার পর ফল ঘোষণা করা হচ্ছে।

বিষয়:

রাজশাহী জেলাছাত্রদলরাজশাহী বিভাগরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মোদির গুজরাটে মুখ্যমন্ত্রী ছাড়া সব মন্ত্রীর পদত্যাগ

চট্টগ্রামে অ্যাডামস ক্যাপস অ্যান্ড টেক্সটাইল কারখানায় ভয়াবহ আগুন, নিয়ন্ত্রণে ২৩ ইউনিট

বিছানাভর্তি টাকা, বিলাসবহুল গাড়ি ও সোনাদানা মিলল পুলিশ কর্মকর্তার ঘরে

তৃতীয় দফায় বাড়ল জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের মেয়াদ

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের অপেক্ষা, চূড়ান্ত দলিলে যা যা আছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

সম্পর্কিত

ভাসানী সেতু: ১৮ ইঞ্চি করে ফাঁকা রেলিং আতঙ্কে পথচারীরা

ভাসানী সেতু: ১৮ ইঞ্চি করে ফাঁকা রেলিং আতঙ্কে পথচারীরা

ঢামেক হাসপাতাল: পুরোনো বার্ন ইউনিটে হবে প্রিজন অ্যানেক্স

ঢামেক হাসপাতাল: পুরোনো বার্ন ইউনিটে হবে প্রিজন অ্যানেক্স

অবৈধ পথে ইতালিযাত্রা: দালাল ধরে ৩৫ যুবক নিখোঁজ

অবৈধ পথে ইতালিযাত্রা: দালাল ধরে ৩৫ যুবক নিখোঁজ

রাকসু নির্বাচন: জ্জোহা হলেও শিবির-ঐক্য এগিয়ে

রাকসু নির্বাচন: জ্জোহা হলেও শিবির-ঐক্য এগিয়ে