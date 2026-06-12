সীমান্ত সুরক্ষা ও হিযবুত তওহীদ নিষিদ্ধের দাবিতে হেফাজতে ইসলামের বিক্ষোভ

ভারতে মুসলিম নির্যাতন, সীমান্তে অবৈধ পুশ-ইন, গাইবান্ধায় মূর্তি নির্মাণের প্রতিবাদ এবং হিযবুত তওহীদকে নিষিদ্ধের দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে হেফাজতে ইসলাম। আজ শুক্রবার জুমার নামাজ শেষে নগরের সাহেববাজার জিরোপয়েন্টে সংগঠনের জেলা ও মহানগর শাখার উদ্যোগে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
সাহেববাজার জিরোপয়েন্ট থেকে মিছিলটি বের হয়ে নগরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় সেখানে এসে সমাবেশে মিলিত হয়।
সমাবেশে বক্তারা ভারতে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন, মসজিদ-মাদ্রাসা ভাঙচুর এবং সীমান্তে অবৈধ পুশ-ইনের অভিযোগের নিন্দা জানান। তারা সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার, বিজিবিকে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার দাবি জানান।
সমাবেশে গাইবান্ধায় মূর্তি নির্মাণের ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করে হিযবুত তওহীদকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়। সেই সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্থানে মূর্তি স্থাপন বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বানও জানান বক্তারা।
দাবি বাস্তবায়ন না হলে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দিয়ে সমাবেশ শেষ করা হয়।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর খেলাফতে মজলিসের সভাপতি মুফতি জমির হোসেন জমিরী, সহ-সম্পাদক হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহ তালহা, যুববিষয়ক সম্পাদক মীর ফরহাদ, হেফাজতে ইসলামের জেলার যুববিষয়ক সম্পাদক মুফতি কামরুজ্জামান, সদস্য হাফেজ মাওলানা হোসায়েন আহমেদ দেওয়ান এবং ছাত্রবিষয়ক সদস্য হাফেজ মাওলানা আব্দুল্লাহ।
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