Ajker Patrika
En
গাজীপুর

কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালানো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার

কুমিল্লা প্রতিনিধি
কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালানো মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি কুমিল্লায় গ্রেপ্তার
কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মো. মোয়াজ্জেম হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে যাওয়া মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত এক আসামিকে কুমিল্লার তিতাস উপজেলা থেকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-১১। আজ শনিবার দুপুর দেড়টার দিকে তিতাস উপজেলার বাতাকান্দি বাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

আজ বিকেলে কুমিল্লা নগরীর শাকতলায় র‌্যাব-১১ কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাদমান ইবনে আলম এ তথ্য জানান।

গ্রেপ্তার ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার ছোট কাজরা গ্রামের মো. মোয়াজ্জেম হোসেন (৩০)। তিনি ঢাকার মতিঝিল থানার একটি হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি।

র‌্যাব জানায়, ২০২৪ সালের ৬ আগস্ট সকালে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দীদের একটি অংশ দাঙ্গা ও ভাঙচুর শুরু করেন। একপর্যায়ে তাঁরা কারারক্ষীদের জিম্মি করে গেট ভেঙে বেরিয়ে যান এবং বিভিন্ন স্থাপনায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ চালান। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিতে ওই দিন অন্তত ২৫ জন কারারক্ষী আহত হন। ওই দিন দুপুরে কয়েকজন বন্দী কারাগারের দেওয়াল টপকে পালিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে মোয়াজ্জেম হোসেনও ছিলেন। কারাগার থেকে পালানো পর দীর্ঘদিন আত্মগোপনে ছিলেন তিনি। এ ঘটনায় কারা কর্তৃপক্ষ কোনাবাড়ী থানায় ১৯৯ জনকে আসামি করে মামলা করে।

র‌্যাব-১১-এর কোম্পানি কমান্ডার মেজর সাদমান ইবনে আলম বলেন, ‘তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা ও গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে অভিযানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।’

বিষয়:

গাজীপুরঢাকা বিভাগআসামিকাশিমপুরকারাগারজেলার খবর
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত