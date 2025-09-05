Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

১ মাসের মধ্যে আলুর দাম বাড়তে পারে: বাণিজ্য উপদেষ্টা

আক্কেলপুর (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি 
আক্কেলপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা
আক্কেলপুরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন বাণিজ্য উপদেষ্টা। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাষি ও ক্রেতার স্বার্থ সুরক্ষিত রেখে আগামী এক মাসের ভেতর আলুর দাম কিছুটা বাড়তে পারে বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। আজ শুক্রবার জয়পুরহাটের আক্কেলপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এই মন্তব্য করেন।

বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেন, ‘আগামী এক মাসের ভেতর আলুর দাম কিছুটা বাড়তে পারে। আমরা আলু রপ্তানিতে প্রণোদনা ও সহযোগিতা করছি। চাহিদা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।’

এ ছাড়া টিসিবির জন্য বাজার থেকে আলু কেনা হবে। আলু রপ্তানির লক্ষ্য অর্জনে সরকার কাজ করছে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে চাষি ও ক্রেতা উভয়ের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা হবে।

এর আগে শুক্রবার বেলা পৌনে ১টায় তাঁকে বহনকারী হেলিকপ্টার উপজেলার গোপীনাথপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে অবতরণ করে। হেলিকপ্টার থেকে নামার পর জেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন ও গোপীনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। সেখানে তাঁকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

পরে গোপীনাথপুর থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে বগুড়ার দুপচাঁচিয়া উপজেলার মর্তুজাপুর গ্রামে গিয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা জুমার নামাজ আদায়ের পর তাঁর শ্বশুর মরহুম আব্দুর রাজ্জাক আকন্দের কবর জিয়ারত করেন। বিকেল ৫টা পর্যন্ত আক্কেলপুরে অবস্থানের পর তিনি ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করবেন বলে সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে বাণিজ্য উপদেষ্টাকে বহনকারী হেলিকপ্টার দেখতে গোপীনাথপুর উচ্চবিদ্যালয় মাঠে ভিড় করে উৎসুক জনতা। আবু মুছা নামের এক ব্যক্তি নাতিকে নিয়ে হেলিকপ্টার দেখতে আসেন। এ সময় তিনি আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘আমার নাতি হেলিকপ্টার দেখার বায়না ধরেছে। নাতিকে কাঁধে নিয়ে হেলিকপ্টার দেখতে এসেছি। বাণিজ্য উপদেষ্টা গোপীনাথপুরে এসেছেন। গোপীনাথপুরের বাসিন্দা হিসেবে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আগে কখনো সরকারের কোনো মন্ত্রী গোপীনাথপুরে এসেছিলেন কি না, তা জানি না।’

বিষয়:

জয়পুরহাটরাজশাহী বিভাগআক্কেলপুরজেলার খবরউপদেষ্টাবাণিজ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

কক্সবাজার সৈকতের ঝাউবনে মিলল সাংবাদিকের ঝুলন্ত মরদেহ

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বিমানযাত্রায় কালো স্যুটকেস নেবেন কি না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

বাংলাদেশ কি প্রতিবাদ জানাবে না

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

ভবন সওজের জমিতে, হবে বিএনপি কার্যালয়

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

‘পানি ঢেলে জ্ঞান ফিরিয়ে আবার চলত নির্যাতন’

সম্পর্কিত

‘এখন আমরা সাহস পাচ্ছি’

‘এখন আমরা সাহস পাচ্ছি’

খিলগাঁওয়ে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলায় আরও একজন গ্রেপ্তার

খিলগাঁওয়ে ট্রাফিক পুলিশের ওপর হামলায় আরও একজন গ্রেপ্তার

ফরিদপুর-৪ পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে এবার ভাঙ্গা গোলচত্বর অবরোধ, ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণবঙ্গ

ফরিদপুর-৪ পুনর্বিন্যাসের প্রতিবাদে এবার ভাঙ্গা গোলচত্বর অবরোধ, ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন দক্ষিণবঙ্গ

স্মার্টফোনের জন্য কিশোরীর আত্মহত্যার অভিযোগ

স্মার্টফোনের জন্য কিশোরীর আত্মহত্যার অভিযোগ