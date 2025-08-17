রাজশাহী মহানগরীর ৩ থানার ওসিকে বদলি

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) তিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) একযোগে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও চারজন পুলিশ পরিদর্শককে বদলি করা হয়েছে। গত কাল শনিবার আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান স্বাক্ষরিত আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
বদলির আদেশে দেখা গেছে, নগরীর বোয়ালিয়া থানার ওসি মোস্তাক আহম্মেদ ও রাজপাড়া থানার ওসি আশরাফুল ইসলামকে আরএমপি হেডকোয়ার্টার্সের ওআর হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
চন্দ্রিমা থানার ওসি আবুল কালাম আজাদকে বোয়ালিয়া থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। আর রাজপাড়া থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে পদায়নের অপেক্ষায় থাকা আরএমপির পুলিশ পরিদর্শক হাবিবুর রহমানকে। এ ছাড়া চন্দ্রিমা থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে নগর গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক মেহেদী মাসুদকে।
একই আদেশে বোয়ালিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোতালেব হোসেনকে এয়ারপোর্ট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে বদলি করা হয়েছে। আর পদায়নের অপেক্ষায় থাকা আরএমপির পুলিশ পরিদর্শক নুরে আলম সিদ্দিকীকে পদায়ন করা হয়েছে বোয়ালিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এটা পুলিশের নিয়মিত বদলি। পুরো ইউনিটকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য ইউনিটপ্রধান হিসেবে পুলিশ কমিশনার এ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যাঁকে যেখানে যোগ্য মনে করেন, সেখানে দায়িত্ব দেন। এটা তেমনই বদলি।
রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের (আরএমপি) তিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে (ওসি) একযোগে বদলি করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও চারজন পুলিশ পরিদর্শককে বদলি করা হয়েছে। গত কাল শনিবার আরএমপি কমিশনার মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান স্বাক্ষরিত আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।
বদলির আদেশে দেখা গেছে, নগরীর বোয়ালিয়া থানার ওসি মোস্তাক আহম্মেদ ও রাজপাড়া থানার ওসি আশরাফুল ইসলামকে আরএমপি হেডকোয়ার্টার্সের ওআর হিসেবে বদলি করা হয়েছে।
চন্দ্রিমা থানার ওসি আবুল কালাম আজাদকে বোয়ালিয়া থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। আর রাজপাড়া থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে পদায়নের অপেক্ষায় থাকা আরএমপির পুলিশ পরিদর্শক হাবিবুর রহমানকে। এ ছাড়া চন্দ্রিমা থানার ওসি হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে নগর গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পরিদর্শক মেহেদী মাসুদকে।
একই আদেশে বোয়ালিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোতালেব হোসেনকে এয়ারপোর্ট থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে বদলি করা হয়েছে। আর পদায়নের অপেক্ষায় থাকা আরএমপির পুলিশ পরিদর্শক নুরে আলম সিদ্দিকীকে পদায়ন করা হয়েছে বোয়ালিয়া থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হিসেবে।
বিষয়টি নিশ্চিত করে আরএমপির মুখপাত্র গাজিউর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, এটা পুলিশের নিয়মিত বদলি। পুরো ইউনিটকে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য ইউনিটপ্রধান হিসেবে পুলিশ কমিশনার এ সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন। যাঁকে যেখানে যোগ্য মনে করেন, সেখানে দায়িত্ব দেন। এটা তেমনই বদলি।
আজ রোববার বেলা ১টার দিকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন শিক্ষার্থীরা। পরে বেলা আড়াইটার দিকে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেন। সন্ধ্যা ৬টার দিকে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলছিল। প্রশাসনিক ভবনে আটকা পড়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইয়াহইয়া আখতার, সহ-উপাচর১ সেকেন্ড আগে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথে রমনা লোকাল ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। আজ রোববার (১৭ আগস্ট) দুপুর ১২টার দিকে উলিপুরের তবকপুর ইউনিয়নের রসূলপুর এলাকায় চিলমারীর বালাবাড়ি রেলস্টেশনের উত্তরে ট্রেনটি লাইনচ্যুত হয়। এরপর ট্রেনটি উদ্ধারে লালমনিরহাট থেকে ছেড়ে আসা রিলিফ ট্রেন (টুলস ভ্যান) উলিপুরের পাঁচপীর রেলস্টেশন১০ মিনিট আগে
সিন্ডিকেটের বাধায় শরীয়তপুরে অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরে নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় জেলা সিভিল সার্জনের গাড়িচালক আবু তাহের দেওয়ানের বিরুদ্ধে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ রোববার শরীয়তপুরের সিভিল সার্জন মো. রেহান উদ্দিন তিন সদস্যবিশিষ্ট এই তদন্ত কমিটি গঠনের আদেশ দেন।১৩ মিনিট আগে
নওগাঁর মান্দা উপজেলায় ফকিরনী নদী থেকে সিদ্দিকুর রহমান (১৪) নামের এক কিশোরের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। রোববার বিকেল ৪টার দিকে উপজেলার চকশৈল্যা বাজারসংলগ্ন এলাকায় লাশটি পাওয়া যায়।১৮ মিনিট আগে