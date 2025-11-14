Ajker Patrika

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ নেতা আটক

রাবি প্রতিনিধি  
আপডেট : ১৪ নভেম্বর ২০২৫, ০৮: ৪৯
আটককৃত শাহাদাত হোসেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) নিষিদ্ধঘোষিত ছাত্রলীগের সাবেক এক নেতাকে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনে থেকে তাঁকে আটক করা হয়। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেক।

আটক করা সাবেক ছাত্রলীগ নেতা শাহাদাত হোসেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী। তিনি সৈয়দ আমীর আলী হল শাখা ছাত্রলীগের সদ্য সাবেক কমিটির সহসভাপতি ছিলেন।

আটকের বিষয়ে জানতে চাইলে নগরের মতিহার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুল মালেক বলেন, ‘স্থানীয় বাসিন্দাদের ফোন পেয়ে আমরা তাকে আটক করেছি। সে ছাত্রলীগের রাজনীতি করত। তার নামে মামলাও আছে। কোনো নাশকতার সঙ্গে জড়িত কি না, সেটা যাচাই-বাছাই করছি।’

রাজশাহী জেলাআটকরাজশাহী বিভাগছাত্রলীগজেলার খবর
