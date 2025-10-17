Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

বেগম রোকেয়া হলেও তিন গুণ ভোট বেশি শিবিরের জাহিদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও রাবি প্রতিনিধি
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মেয়েদের বেগম রোকেয়া হলেও ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবিরের চেয়ে তিন গুণ বেশি ভোট পেয়েছেন ছাত্রশিবির প্যানেলের প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।

বৃহস্পতিবার রাতে এ হলের ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম।

তিনি জানান, মোস্তাকুর রহমান জাহিদ কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপি পদে পেয়েছেন ৭৫২ ভোট। ছাত্রদলের আবির পেয়েছেন ২১১ ভোট। জিএস পদে আধিপত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের সালাহউদ্দিন আম্মার ৬৬১ ও ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ফাহিম রেজা ৩৭৭ ভোট পেয়েছেন।

এজিএস পদে শিবিরের সালমান সাব্বির ৩৪৬ ও ছাত্রদলের জাহিন বিশ্বাস এষা ২৯৯ ভোট পেয়েছেন।

এর আগে মন্নুজান হলের ফল ঘোষণা করা হয়। এ দুই কেন্দ্রে ভিপি পদে মোস্তাকুর রহমান মোট ১ হাজার ৭২৪ ও নূর উদ্দিন আবির ৪৪৭ ভোট পেয়েছেন।

জিএস পদে আম্মার মোট ১ হাজার ৫০২ ও ফাহিম রেজা ৮৭২ এবং এজিএস পদে সালমান সাব্বির ৮৯৯ ও এষা ৬৭৭ ভোট পেয়েছেন। রাত ১২টা পর্যন্ত আর কোনো কেন্দ্রের ফল আসেনি। মোট কেন্দ্র ১৭টি।

বিষয়:

রাজশাহী জেলারাজশাহী বিভাগভোটরাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
যুক্তরাষ্ট্রের পাসপোর্ট শীর্ষ ১০-এর বাইরে

বাণিজ্যিক আদালত হচ্ছে, মামলা নিষ্পত্তি ৯০ দিনে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

রেলের কেনাকাটায় অনিয়ম, এক পর্দার দামই ৮৮,৮২৬

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

