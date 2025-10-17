বেগম রোকেয়া হলেও তিন গুণ ভোট বেশি শিবিরের জাহিদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী ও রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মেয়েদের বেগম রোকেয়া হলেও ছাত্রদলের ভিপি প্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবিরের চেয়ে তিন গুণ বেশি ভোট পেয়েছেন ছাত্রশিবির প্যানেলের প্রার্থী মোস্তাকুর রহমান জাহিদ।
বৃহস্পতিবার রাতে এ হলের ফল ঘোষণা করেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এফ নজরুল ইসলাম।
তিনি জানান, মোস্তাকুর রহমান জাহিদ কেন্দ্রীয় সংসদের ভিপি পদে পেয়েছেন ৭৫২ ভোট। ছাত্রদলের আবির পেয়েছেন ২১১ ভোট। জিএস পদে আধিপত্যবিরোধী ঐক্য প্যানেলের সালাহউদ্দিন আম্মার ৬৬১ ও ছাত্রশিবিরের প্যানেলের ফাহিম রেজা ৩৭৭ ভোট পেয়েছেন।
এজিএস পদে শিবিরের সালমান সাব্বির ৩৪৬ ও ছাত্রদলের জাহিন বিশ্বাস এষা ২৯৯ ভোট পেয়েছেন।
এর আগে মন্নুজান হলের ফল ঘোষণা করা হয়। এ দুই কেন্দ্রে ভিপি পদে মোস্তাকুর রহমান মোট ১ হাজার ৭২৪ ও নূর উদ্দিন আবির ৪৪৭ ভোট পেয়েছেন।
জিএস পদে আম্মার মোট ১ হাজার ৫০২ ও ফাহিম রেজা ৮৭২ এবং এজিএস পদে সালমান সাব্বির ৮৯৯ ও এষা ৬৭৭ ভোট পেয়েছেন। রাত ১২টা পর্যন্ত আর কোনো কেন্দ্রের ফল আসেনি। মোট কেন্দ্র ১৭টি।
