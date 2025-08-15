Ajker Patrika
চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মার পানি কমছে, বাড়ছে ভাঙনের আশঙ্কা

চাঁপাইনবাবগঞ্জ প্রতিনিধি
পদ্মা তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
পদ্মা তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে গেছে। ছবি: আজকের পত্রিকা

চাঁপাইনবাবগঞ্জে পদ্মা নদীর পানি কমতে শুরু করেছে। একই সঙ্গে বাড়ছে ভাঙনের আশঙ্কা। আজ শুক্রবার (১৫ আগষ্ট) সকাল ৯টার সময় পানি উন্নয়ন বোর্ড, চাপাইনবাবগঞ্জের দেওয়া তথ্যে জানা গেছে, গত ২৪ ঘন্টায় ১ সেন্টিমিটার পানি কমেছে।

পাউবো চাপাইনবাবগঞ্জের নিবার্হী প্রকৌশলী এসএম আহসান হাবীব জানান, গত ১৩ আগস্ট সকাল ৯টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত ৬ ঘণ্টায় পানি ১ সেন্টিমিটার বেড়েছিল। তবে পরবর্তী ১৮ ঘণ্টায় আবার ১ সেন্টিমিটার কমে যায়। বর্তমানে পদ্মায় পানির সমতল ২১ দশমিক ৭৩ মিটার, যা বিপৎসীমার ৩২ সেন্টিমিটার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে।

টানা ৭ দিনের পানি বৃদ্ধিতে সদর ও শিবগঞ্জ উপজেলার পদ্মা তীরবর্তী নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়ে ১১ হাজার পরিবার পানিবন্দী হয়ে পড়ে। এতে দুই উপজেলায় ২ হাজার ২১২ হেক্টর জমির বিভিন্ন ফসল ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়া ৩৬টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঠদান ব্যাহত হচ্ছে। বন্ধ হয়ে গেছে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর ৯টি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

এ বিষয়ে এসএম আহসান হাবীব আজকের পত্রিকাকে জানান, ‘পানি কমতে শুরু করায় দ্রুত এসব এলাকা থেকে বন্যার পানি নেমে যাবে। এখন কিছু কিছু এলাকায় ভাঙন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সেসকল এলাকার ভাঙন প্রতিরোধে আমরা কাজ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছি।’

বিষয়:

চাঁপাইনবাবগঞ্জপদ্মা নদীরাজশাহী বিভাগজেলার খবরপানিপানি উন্নয়ন বোর্ড
