প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি, গভর্নর, খতিব—অনেকে দুর্নীতির কারণে দেশ ছেড়েছেন: দুদক চেয়ারম্যান

জয়পুরহাট প্রতিনিধি
জয়পুরহাট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গণশুনানিতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন। ছবি: আজকের পত্রিকা
জয়পুরহাট জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গণশুনানিতে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দুদক চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন। ছবি: আজকের পত্রিকা

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ আবদুল মোমেন বলেছেন, ‘সাবেক প্রধানমন্ত্রী, সাবেক প্রধান বিচারপতি, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, বায়তুল মোকাররমের খতিব—অনেকে দুর্নীতির কারণে দেশ ছেড়েছেন। আমাদের মধ্যে যেসব কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন, তাঁদের বিষয়েও খোঁজ নেওয়া দরকার। এমনকি আমার সম্পর্কেও খোঁজখবর নিতে পারেন।’

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে জয়পুরহাট জেলা শিল্পকলা একাডেমি অডিটোরিয়ামে দুদকের আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসন ও জেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগিতায় গণশুনানি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

দুদক চেয়ারম্যান বলেন, ‘দুর্নীতি পুরোপুরি নির্মূল হবে না, তবে কমিয়ে আনা সম্ভব। আমরা যদি পারস্পরিক আন্তরিক হই, তবে দুর্নীতি কমে আসবে।’ তিনি গণশুনানিতে উত্থাপিত অভিযোগগুলো দ্রুত খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নিতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে নির্দেশ দেন।

জয়পুরহাটের জেলা প্রশাসক ও যুগ্ম সচিব আফরোজা আক্তার চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা) মো. আকতার হোসেন, রাজশাহী বিভাগীয় পরিচালক মো. ফজলুল হক, জয়পুরহাটের পুলিশ সুপার মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহাব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) মোহা. সবুর আলী প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে ৩৫টি প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত মোট ৭২টি অভিযোগ নিয়ে ১০৬ জন ভুক্তভোগী গণশুনানিতে সরাসরি বক্তব্য উপস্থাপন করেন। গণশুনানিতে সেবাবঞ্চিত ও হয়রানির শিকার সাধারণ মানুষ সরাসরি অভিযোগ জানান এবং তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য দুদক ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ব্যবস্থা নেন। সরকারি সেবায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও দুর্নীতি দমনই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য।

জয়পুরহাটরাজশাহী বিভাগদুদকদুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)প্রধানমন্ত্রীগভর্নর
