Ajker Patrika
রংপুর

ফেসবুকে নির্বাচনী আর্থিক সহায়তা চাইলেন এনসিপির আখতার হোসেন

কাউনিয়া (রংপুর) প্রতিনিধি
আপডেট : ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ০২
ফেসবুকে নির্বাচনী আর্থিক সহায়তা চাইলেন এনসিপির আখতার হোসেন
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। ফাইল ছবি

নতুন এক বাংলাদেশের অঙ্গীকার নিয়ে সমর্থকদের কাছে নির্বাচনী ব্যয়ের জন্য আর্থিক সহায়তা চেয়েছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব ও রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে শাপলা কলি প্রতীকের প্রার্থী আখতার হোসেন। বুধবার (২১ জানুয়ারি) রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিজের ফেসবুক আইডিতে একটি দীর্ঘ পোস্টের মাধ্যমে তিনি এই আহ্বান জানান।

ফেসবুক আইডিতে তিনি লিখেছেন, ‘ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রংপুর-৪ (কাউনিয়া-পীরগাছা) আসনে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচন করছি। আলহামদুলিল্লাহ, আপনাদের দোয়ায় এই আসনের মানুষেরা আমাকে আপন করে নিয়েছেন। আমি আশাবাদী এবং প্রত্যয়ী। বৃহস্পতিবার (আগামীকাল লেখা ছিল) থেকে আসন্ন নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হবে। শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুদানে আমরা এগিয়ে চলছি। এবার আনুষ্ঠানিক প্রচারণার পর্বে আপনাদের অনুদান এবং সার্বিক সহযোগিতার পরিধি বাড়ানো অবশ্য প্রয়োজন। কেবলমাত্র আপনাদের দোয়া, সহযোগিতা, অনুদান এবং অংশগ্রহণই দেশ নিয়ে আমার স্বপ্নকে বাস্তব করে তুলবে। এ কঠিন লড়াইয়ে আমি আপনাদের পাশে চাই।’

ফেসবুক আইডিতে আখতার হোসেন আরও উল্লেখ করেন, ‘লিফলেট, হ্যান্ডবিল, ব্যানার, ফেস্টুন, বিলবোর্ড তৈরি, মিছিল, উঠান বৈঠকের আয়োজনের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখালেখি ও নতুন আইডিয়া দিয়ে আপনারা আমাকে সাহায্য করুন। কোনো দ্বিধা নয়, দশ টাকা দিয়ে শুরু করুন। সামর্থ্যের সর্বোচ্চ ডোনেশন করুন। কাউনিয়া-পীরগাছার মানুষ, সারা দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী এবং প্রবাসী ভাইবোনেরা আমি আপনাদের সহযোগিতার সন্ধানে আছি। ইনশা আল্লাহ আমরা সফল হব।’

রংপুর-আকতার-২

আখতার হোসেন আর্থিকভাবে ডোনেশন করতে সিটি ব্যাংক, প্রিন্সিপাল শাখা অ্যাকাউন্ট নম্বর ২৮০৪৪৬৫৭০৭০০১ এবং বিকাশ ও নগদ (পার্সোনাল) নম্বর ০১৮২৬৩২৭৬৬৯ তাঁর ফেসবুক পোস্টে উল্লেখ করেন। নতুন এক বাংলাদেশের প্রত্যাশায় তিনি সবার সাহায্য ও দোয়ার দরখাস্তও জানান।

ফেসবুক পোস্টে আর্থিক সহায়তা চাওয়ার বিষয়ে জানতে এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ না করায় তাঁর মন্তব্য পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর পিএস রাকিবুল হাসান তৌফিক ফেসবুক পোস্টের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, ‘আখতার ভাই মধ্যবিত্ত পরিবারের। নির্বাচনে যে ব্যয় হবে, সেটি তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই তিনি সমর্থক এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের সমর্থন চাচ্ছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে কাউনিয়া-পীরগাছার উন্নয়নের জন্য, পরিবর্তনের জন্য তিনি সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করে যাবেন ইনশা আল্লাহ।’

বিষয়:

রংপুর জেলাকাউনিয়াফেসবুকনির্বাচনরংপুররংপুর বিভাগএনসিপি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে পাসপোর্ট শক্তির উত্থান-পতন

প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিতে যা জানা জরুরি

প্রযুক্তি খাতে নেতৃত্ব দিতে যা জানা জরুরি

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

মৌলভীবাজার-৩: জামায়াতের প্রার্থী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার না করায় বিব্রত জোটসঙ্গী খেলাফত

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

জোটের সিদ্ধান্ত না মেনে ভোটে জামায়াত প্রার্থী, ক্ষুব্ধ এনসিপি

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

বিএনপির ৫৯ বিদ্রোহী প্রার্থী বহিষ্কার

সম্পর্কিত

ফেসবুকে নির্বাচনী আর্থিক সহায়তা চাইলেন এনসিপির আখতার হোসেন

ফেসবুকে নির্বাচনী আর্থিক সহায়তা চাইলেন এনসিপির আখতার হোসেন

তারেক রহমানের জনসভা: মিছিলের নগরী সিলেট

তারেক রহমানের জনসভা: মিছিলের নগরী সিলেট

সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডে ১২ দোকান পুড়ে ছাই

সীতাকুণ্ডে অগ্নিকাণ্ডে ১২ দোকান পুড়ে ছাই

ফরিদপুরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার, নারী-পুরুষসহ আটক ১৮

ফরিদপুরে আগ্নেয়াস্ত্রসহ বিপুল দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার, নারী-পুরুষসহ আটক ১৮