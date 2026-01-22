Ajker Patrika
চট্টগ্রাম

মতলব উত্তর যুবদলের আহ্বায়ক খায়রুল হাসান বেনুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার

মতলব উত্তর (চাঁদপুর) প্রতিনিধি 
মতলব উত্তর যুবদলের আহ্বায়ক খায়রুল হাসান বেনুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার
খায়রুল হাসান বেনু। ছবি: সংগৃহীত

দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কৃত চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. খায়রুল হাসান বেনুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি। বুধবার (২১ জানুয়ারি) দিবাগত রাতে কেন্দ্রীয় যুবদলের এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ইতিপূর্বে দলীয় নীতি ও আদর্শ পরিপন্থী কর্মকাণ্ড এবং শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে মো. খায়রুল হাসান বেনুকে যুবদলের প্রাথমিক সদস্যসহ সকল পর্যায়ের পদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হলো।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভাপতি আবদুল মোনায়েম মুন্না ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম নয়ন ইতিমধ্যে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করেছেন বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞপ্তিটি প্রেরণ করেন যুবদল কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সহদপ্তর সম্পাদক মিনহাজুল ইসলাম ভূঁইয়া।

খায়রুল হাসান বেনুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের খবরে মতলব উত্তর উপজেলায় যুবদল ও বিএনপির নেতা-কর্মীদের মধ্যে স্বস্তি ও সন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে। অনেক নেতা-কর্মী মনে করছেন, তাঁর প্রত্যাবর্তনে সংগঠনের সাংগঠনিক কার্যক্রম আরও গতিশীল হবে।

এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে মো. খায়রুল হাসান বেনু বলেন, ‘আমি সব সময় জাতীয়তাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী। কিছু ভুল-বোঝাবুঝির কারণে দল থেকে দূরে থাকতে হয়েছিল। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব আমাকে আবার সংগঠনে কাজ করার সুযোগ দিয়েছেন; এর জন্য আমি কৃতজ্ঞ। ভবিষ্যতেও দলীয় নীতি ও শৃঙ্খলা মেনে যুবদলকে শক্তিশালী করতে সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাব। বিশেষ করে আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ড. মো. জালাল উদ্দিনকে বিজয়ী করে বিএনপিকে চাঁদপুর-২ আসনটি উপহার দেওয়ার লক্ষ্যে নেতা-কর্মীদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করব।

উল্লেখ্য, (৩ জুন ২০২৫) দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে মো. খায়রুল হাসান বেনুকে মতলব উত্তর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক পদসহ দলের প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

