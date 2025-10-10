বগুড়ায় মদ্যপানে ৩ জনের মৃত্যু, ২ জন হাসপাতালে

বগুড়া প্রতিনিধি
বগুড়ায় দুর্গাপূজার দশমীতে অতিরিক্ত মদ্যপানে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। আজ শুক্রবার বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আব্দুল মানিক নামের একজনের মৃত্যু হয়। এর আগে গত মঙ্গলবার মিজানুর রহমান মণ্ডল ও গতকাল বৃহস্পতিবার নাছিদুল ইসলাম মারা যান।
শাজাহানপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিকুল ইসলাম এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
মৃত ব্যক্তিরা হলেন শাজাহানপুর উপজেলার খোট্টাপাড়া পূর্বপাড়া গ্রামের মিজানুর রহমান লিটন (৫০), নাছিদুল ইসলাম (২৭) ও আব্দুল মানিক (২৫)। আর একই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন আল কাফী (৩০) ও রঞ্জু মিয়া (২৮)।
ওসি শফিকুল ইসলাম জানান, ২ অক্টোবর শারদীয় দুর্গাপূজার দশমীর দিন সন্ধ্যার দিকে বেজোড়া মধ্যপাড়া সনাতন ধর্মশালা পূজামণ্ডপের পাশে বেলতলা নামের স্থানে কয়েকজন একসঙ্গে মদ্যপান করেন। পরে বাড়িতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়িতেই চিকিৎসা নেন তাঁরা। কিন্তু তাঁদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ৪ অক্টোবর পরিবারের লোকজন তাঁদের বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন।
সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ৭ অক্টোবর রাতে মিজানুর রহমান মণ্ডল মারা যান। এরপর গতকাল রাতে মারা যান নাছিদুল ইসলাম। আজ দুপুরে মারা যান আব্দুল মানিক। এখনো দুজন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
ওসি আরও জানান, মারা যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় ময়নাতদন্ত ছাড়াই মরদেহ হস্তান্তর করা হয়েছে।
