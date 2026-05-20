বনপাড়া পৌরসভায় প্রায় ২৭ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা

নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রায় ২৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে পৌর মিলনায়তনে আয়োজিত উন্মুক্ত বাজেট সভায় পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) জুবায়ের জাহাঙ্গীর এই বাজেট পেশ করেন।
বাজেটে ২৬ কোটি ৮৪ লাখ ২৮ হাজার ৩৭৩ টাকা আয় এবং ২৬ কোটি ৬২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৯২ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এ ছাড়া ৩১ লাখ ৮০ হাজার ৮৮১ টাকা উদ্বৃত্ত ধরা হয়েছে। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা হাফসা শারমীনের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নাটোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজ। বিশেষ অতিথি ইউএনও লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালাম মোল্লা, বিএনপি নেত্রী মহুয়া নুর কচি, বনপাড়া পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সরদার ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এ বি এম ইকবাল হোসেন রাজু, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি বাবর আলী, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন বক্তব্য দেন।
শেরপুরে প্রেমঘটিত আক্রোশের জেরে মো. আলামিন (১৯) নামের এক তরুণকে গলা কেটে হত্যার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত নিহত ব্যক্তির খালাতো মো. শুভসহ দুই আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই)।৪ মিনিট আগে
কুষ্টিয়া সদর উপজেলায় এসএসসি পরীক্ষা শেষে গড়াই নদে গোসল করতে নেমে দুই বন্ধু মারা গেছে। আজ বুধবার (২০ মে) বিকেলে উপজেলার হাটশ হরিপুর ইউনিয়নের হরিপুর ব্রিজ এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।৭ মিনিট আগে
পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (পবিপ্রবি) পবিত্র ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি উপলক্ষে ২২ মে থেকে ৫ জুন ২০২৬ পর্যন্ত সকল একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।১০ মিনিট আগে
জালিয়াতির মাধ্যমে রাজধানীর গুলশানে ২৭ কাঠার একটি সরকারি পরিত্যক্ত প্লট আত্মসাতের মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সালাম মুর্শেদীসহ ১৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের শুনানি শেষ হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯-এ এই শুনানি হয়।১১ মিনিট আগে