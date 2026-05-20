Ajker Patrika
রাজশাহী

বনপাড়া পৌরসভায় প্রায় ২৭ কোটি টাকার বাজেট ঘোষণা

বড়াইগ্রাম (নাটোর) প্রতিনিধি 
বাজেট সভায় বক্তব্য দেন নাটোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাটোরের বড়াইগ্রামের বনপাড়া পৌরসভার জন্য ২০২৬-২৭ অর্থবছরের প্রায় ২৭ কোটি টাকার বাজেট পেশ করা হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে পৌর মিলনায়তনে আয়োজিত উন্মুক্ত বাজেট সভায় পৌর প্রশাসক ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) জুবায়ের জাহাঙ্গীর এই বাজেট পেশ করেন।

বাজেটে ২৬ কোটি ৮৪ লাখ ২৮ হাজার ৩৭৩ টাকা আয় এবং ২৬ কোটি ৬২ লাখ ৪৭ হাজার ৪৯২ টাকা ব্যয় ধরা হয়েছে। এ ছাড়া ৩১ লাখ ৮০ হাজার ৮৮১ টাকা উদ্বৃত্ত ধরা হয়েছে। পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা হাফসা শারমীনের সঞ্চালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন নাটোর-৪ আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল আজিজ। বিশেষ অতিথি ইউএনও লায়লা জান্নাতুল ফেরদৌস, উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আব্দুস সালাম মোল্লা, বিএনপি নেত্রী মহুয়া নুর কচি, বনপাড়া পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সরদার ও সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক এ বি এম ইকবাল হোসেন রাজু, উপজেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি বাবর আলী, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা দেলোয়ার হোসেন বক্তব্য দেন।

