Ajker Patrika
> সারা দেশ
> রাজশাহী

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে দুধ তৈরি, আটক ২

চাটমোহর (পাবনা) প্রতিনিধি 
আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ৪৬
ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে দুধ তৈরি, আটক ২

রাষ্ট্রায়ত্ত দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটায় ডিটারজেন্ট, তেল, সোডা ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দিয়ে তৈরি ভেজাল দুধ সরবরাহের অভিযোগ পাওয়া গেছে।

পাবনার ফরিদপুর উপজেলার গোপালনগরে ভেজাল দুধ তৈরি ও সরবরাহের অপরাধে ৭ আগস্ট দুজনকে আটকের পর কারাদণ্ড ও ২ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন ফরিদপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছানাউল মোর্শেদ।

পাবনা জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোফাজ্জল হোসাইন আজ শনিবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘ভেজাল দুধ তৈরির বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ আছি।’

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, ৭ আগস্ট বেলা ১১টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) ভেজাল দুধ তৈরির কারখানায় অভিযান পরিচালনা করেন। ভেজাল দুধ তৈরির সময় হাতেনাতে আটক করা হয় তারেক হোসেন ও তাঁর স্ত্রী মুন্নী খাতুনকে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা ভেজাল দুধ তৈরি করে বাঘাবাড়ী মিল্ক ভিটায় দুধ সরবরাহ করে আসছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে তারেক হোসেনকে ১ বছর ও তাঁর স্ত্রী মুন্নী খাতুনকে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া দুজনকে ১ লাখ করে ২ লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

আটক দম্পতিকে ভেজাল দুধ তৈরির অভিযোগে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী সাজা দেওয়া হয়।

এ ঘটনার সময় তারেক হোসেন বলেন, ‘আমরা মিল্ক ভিটায় আমাদের তৈরি দুধ সরবরাহ করতাম।’

পাবনার চাটমোহরে নকল দুধে সোডা-ডিটারজেন্টপাবনার চাটমোহরে নকল দুধে সোডা-ডিটারজেন্ট

এ ব্যাপার ফরিদপুর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ছানাউল মোর্শেদ জানান, এই দম্পতি বেশ কিছুদিন ধরে ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা ও হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড দিয়ে ভেজাল দুধ তৈরি করে আসছিলেন। আরও কিছু ব্যক্তির বিরুদ্ধে একই ধরনের অভিযোগ আছে। আমাদের অনুসন্ধান চলছে। পুরোপুরি তথ্য সংগ্রহ করে হাতেনাতে ধরব। তাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে কোনো ছাড় নাই।’

ভেজাল দুধ তৈরি: প্রাণ কোম্পানির এজেন্টকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানাভেজাল দুধ তৈরি: প্রাণ কোম্পানির এজেন্টকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

ছানাউল আরও বলেন, ভেজাল দুধ রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠান মিল্ক ভিটায় সরবরাহের কথা স্বীকার করেছেন তারেক।

এ ব্যাপারে পাবনা জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা মোফাজ্জল হোসাইন বলেন, ‘আমরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সজাগ আছি। এ রকম ভেজাল দুধ তৈরির খোঁজ থাকলে আপনারা তথ্য দেন। আমরা ব্যবস্থা নেব।’

তরল দুধে নিম্নমানের গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে ছানা বিক্রিতরল দুধে নিম্নমানের গুঁড়ো দুধ মিশিয়ে ছানা বিক্রি

বিষয়:

পাবনাফরিদপুররাজশাহী বিভাগজরিমানাভ্রাম্যমাণ আদালত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

নির্বাচনের আগে এসআই-এএসআইদের ব্যক্তিগত তথ্য তালাশে পুলিশ

লুটপাটে শেষ ৫ কোটির প্রকল্প: ইউএনও-উপজেলা প্রকৌশলীর বিরুদ্ধে শুনানি কাল

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

যারা একাত্তরে ফিরতে চায়, তারা চব্বিশ অস্বীকার করে: নাহিদ

ফ্লাইট এক্সপার্ট: গ্রামবাসীর কাছ থেকে কোটি টাকা হাতিয়েছেন এমডি

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ইরানি নকশার ড্রোন হয়ে গেছে রাশিয়ার, ক্ষোভ বাড়ছে তেহরানে

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

ট্রাভেল ব্যাগে বাসের হেলপারের ৮ খণ্ড লাশ

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

কানাডার ভিসা দেওয়ার নামে ৮২ লাখ টাকা আত্মসাৎ, প্রতারক গ্রেপ্তার

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

মোবাইল-টাকা ছিনতাইয়ের পর দুই তরুণীকে তুলে নিয়ে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, গ্রেপ্তার ৩

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

১১ বছর বয়সেই যৌন সম্পর্ক, ১৩-তে ছয় নারীর শয্যাসঙ্গী হন এই ব্রিটিশ রাজপুত্র

সম্পর্কিত

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান— ৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

স্ত্রীকে মেরে ফেলেছি, আমাকে নিয়ে যান— ৯৯৯–এ স্বামীর ফোন

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে দুধ তৈরি, আটক ২

ডিটারজেন্ট, তেল ও সোডা দিয়ে দুধ তৈরি, আটক ২

যমুনায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদ এলাকাবাসীর

যমুনায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের প্রতিবাদ এলাকাবাসীর

নবজাতককে জিম্মি করে ডাকাতের হুমকি—‘ব্যাংক থেকে আনা টাকা কোথায়’

নবজাতককে জিম্মি করে ডাকাতের হুমকি—‘ব্যাংক থেকে আনা টাকা কোথায়’