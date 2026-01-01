তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের খ্রিষ্টীয় নববর্ষের বাণী প্রত্যাহার করেছে বিএনপি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
২০২৬ সালকে স্বাগত জানিয়ে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের পক্ষ থেকে গণমাধ্যমে খ্রিষ্টীয় নববর্ষের শুভেচ্ছাবাণী পাঠানো হয়েছিল। গতকাল বুধবার (৩১ ডিসেম্বর) সন্ধ্যার পরে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বার্তায় এই বাণী পাঠানো হয়।
পরে মধ্যরাতে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর পক্ষ থেকে এ দুটি বাণী প্রত্যাহার এবং প্রকাশ না করতে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়।
রুহুল কবির রিজভীর পাঠানো মেইলে বলা হয়, ‘আজ ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যার পরে ভুলবশত বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এবং বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের ইংরেজি নববর্ষের বাণী গণমাধ্যমে পাঠানো হয়েছে। অনিচ্ছাকৃত এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখ প্রকাশ করছি।’
ওই মেইলের মাধ্যমে সংবাদমাধ্যম থেকে বাণী দুটি প্রত্যাহার এবং প্রচার ও প্রকাশ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমগুলোর কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করা হয়।
