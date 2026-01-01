Ajker Patrika

রাজশাহীতে কলার হাটে ট্রাক উল্টে মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫

নিজস্ব প্রতিবেদক, রাজশাহী
দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে একজনের লাশ কোলে নিয়ে আহাজারি
দুর্ঘটনার পর ঘটনাস্থলে একজনের লাশ কোলে নিয়ে আহাজারি

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার ঝলমলিয়া কলাহাটের ভেতরে উল্টে যাওয়া বালুর ট্রাকের নিচে পড়ে আহত কলার ব্যাপারী রায়হানুল ইসলামও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তিনি মারা যান। এ নিয়ে এই দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়াল পাঁচজনে।

সব শেষ মারা যাওয়া রায়হানুল ইসলামের (৩০) বাড়ি পুঠিয়া উপজেলার খুটিপাড়া গ্রামে। তিনি দীর্ঘদিন থেকে বানেশ্বর ও ঝলমলিয়া বাজারে কলা কেনাবেচা করতেন। তাঁর দুই মেয়ে ও এক ছেলে রয়েছে।

এ দুর্ঘটনায় রায়হানুল ইসলাম একমাত্র আহত অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। দুর্ঘটনায় তাঁর দুটি পা কাটা পড়েছিল। বৃহস্পতিবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের দিকে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। এতে ঘটনাস্থলেই চারজন নিহত হয়েছেন। আর আহত অবস্থায় রায়হানকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছিল।

রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অর্থোপেডিকস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সুব্রত কুমার প্রামাণিক বলেন, আহত রোগীটিকে বাঁচানোর জন্য সব ধরনের চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু শক থেকে তাঁকে কিছুতেই রিকভারি করা যায়নি। সন্ধ্যায় তিনি মারা গেছেন।

রাজশাহীতে কলার হাটে উল্টে পড়ল বালুবাহী ট্রাক, নিহত ৪রাজশাহীতে কলার হাটে উল্টে পড়ল বালুবাহী ট্রাক, নিহত ৪

এর আগে সকালে ঘটনাস্থলে নাটোর সদর উপজেলার কাফুরিয়া গ্রামের মো. শাহিনের ছেলে মো. সিয়াম (১৫), একই উপজেলার পাইকপাড়া গ্রামের আক্কেল আলীর ছেলে মো. মনকের (৩৮), বাগাতিপাড়া উপজেলার সালাইনগর গ্রামের মো. সইমুদ্দিনের ছেলে মো. সেন্টু (৪০) ও রাজশাহীর চারঘাট উপজেলার আসকরপুর গ্রামের ইসলাম উদ্দিন (৬০) মারা যান।

পুঠিয়ার পবা হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোজাম্মেল হক জানান, এ ঘটনায় সিয়ামের বাবা বাদী হয়ে সড়ক পরিবহন আইনে পুঠিয়া থানায় একটি মামলা করেছেন। ট্রাকের চালক ও হেলপারকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

পুঠিয়াদুর্ঘটনাহাসপাতালরাজশাহীট্রাকজেলার খবর
