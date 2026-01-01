রাবি ক্যাম্পাসে শিক্ষকের গাড়ির ধাক্কায় পা ভাঙল ছাত্রীর

রাবি প্রতিনিধি
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) ক্যাম্পাসে শিক্ষকের প্রাইভেট কারের ধাক্কায় এক ছাত্রী আহত হয়েছেন। আজ বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের তাপসী রাবেয়া হলের সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটনা ঘটে। আহত ওই ছাত্রী রাজশাহী মেডিকেল কলেজ (রামেক) হাসপাতালের অর্থোপেডিকস ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন।
আহত ছাত্রীর নাম মোসা. লিজা আক্তার, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী এবং রহমতুন্নেসা হলের আবাসিক ছাত্রী। অপরদিকে প্রাইভেট কারের চালকের আসনে ছিলেন পরিবেশবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ।
প্রত্যক্ষদর্শী ও প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, আজ বিকেলে ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রী হলের সামনের রাস্তার পূর্বপাশ দিয়ে হলের ফিরছিলেন লিজা আক্তার। তাপসী রাবেয়া হলের সামনে পৌঁছালে বিপরীত পার্শ্ব থেকে আসা একটি প্রাইভেট কার তাঁকে ধাক্কা দেয়। পরে কয়েকজন শিক্ষার্থী তাঁকে উদ্ধার করে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাঁকে রামেক হাসপাতালে পাঠানো হয়।
জানতে চাইলে রামেক হাসপাতালের জরুরি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা শংকর কুমার বিশ্বাস বলেন, ‘বিকেল ৫টার দিকে ওই শিক্ষার্থীকে নিয়ে আসা হয়। পরে তাঁকে অর্থোপেডিকস ১ নম্বর ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর পায়ের একটি জায়গা ভেঙে গেছে। আজ রাতেই তাঁর অপারেশন সম্পন্ন হবে।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর মাহবুবর রহমান আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘শিক্ষার্থী লিজার ক্যাম্পাস থেকে হলে ফেরার পথে আমাদেরই এক শিক্ষকের ব্যক্তিগত গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগে। পরে ওই শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয় চিকিৎসাকেন্দ্রে নেওয়া হয়।
‘সেখান থেকে উচ্চতর চিকিৎসার জন্য তাঁকে রামেকে নেওয়া হয়েছে। এক্স-রে রিপোর্ট অনুযায়ী তাঁর পায়ের হাড় ভেঙে গেছে। পরে তাঁকে রামেকে ভর্তি করা হয়েছে।’
