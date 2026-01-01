ফরিদপুরে ডোবায় পড়ে ছিল হাত-পা বাঁধা যুবকের গলাকাটা লাশ

ফরিদপুর প্রতিনিধি
ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলায় হাত-পা বাঁধা অবস্থায় এক অজ্ঞাতনামা যুবকের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার ডাঙ্গী ইউনিয়নের নারানখালী ব্রিজের নিচে ডোবা থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত ব্যক্তির আনুমানিক বয়স ৪৫ বছর।
নগরকান্দা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাসূল সামদানী আজাদ বলেন, সকাল ৮টার দিকে খবর পাই, ওই এলাকায় পানির ভেতর একটি মরদেহ পড়ে আছে। পরে লাশ উদ্ধার করে সুরতহাল প্রস্তুত করা হয়, পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চলছে। মরদেহটির হাত-পা রশি দিয়ে বাঁধা ছিল এবং মুখ ও চোখ টেপ দিয়ে প্যাঁচানো ছিল।
সহকারী পুলিশ সুপার (নগরকান্দা সার্কেল) মাহমুদুল হাসান বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, ভোররাতের কোনো এক সময় দুর্বৃত্তরা যুবককে হত্যা করে লাশটি ডোবায় ফেলে রেখে যায়। এই ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি হত্যার কারণ ও জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্তে তদন্ত কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
