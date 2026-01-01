Ajker Patrika

রাজধানীর বসুন্ধরায় মোটরসাইকেলে প্রাইভেটকারের ধাক্কা, মারধরে আইনজীবীর মৃত্যু

ঢামেক প্রতিবেদক
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় মোটরসাইকেলে প্রাইভেটকারের ধাক্কা লাগাকে কেন্দ্র করে নাঈম কিবরিয়া (৩৫) নামে এক শিক্ষানবিশ আইনজীবীকে মারধর করে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বুধবার রাত ১০টার দিকে এই ঘটনা ঘটে। নাঈম পাবনা জেলা জজকোর্টের আইনজীবী ছিলেন।

নিহতের স্বজনদের অভিযোগ, ‘মব’ সৃষ্টি করে নাঈমকে হত্যা করা হয়েছে।

গুরুতর আহত কিবরিয়াকে স্বজনরা উদ্ধার করে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক রাতেই তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ খবর পেয়ে হাসপাতাল থেকে মরদেহটি উদ্ধার করে। পরে ময়নাতদন্তের জন্য আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়।

ভাটারা থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আরিফুল ইসলাম জানান, গতকাল রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় একটি মোটরসাইকেলের সঙ্গে ধাক্কা লাগে নাঈমের প্রাইভেটকারটির। এতে মোটরসাইকেলের আরোহীরা নঈমকে প্রাইভেটকার থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে এলোপাতাড়ি মারধর করে। একপর্যায়ে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার আই ব্লকের ১০ নম্বর রোডে ওয়ালটন বাড়ির সামনে তাঁকে ফেলে রেখে যায় তারা। খবর পেয়ে নাঈমকে তাঁর স্বজনেরা উদ্ধার করে। পরে কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।

এসআই আরও জানান, নাঈমের গলা, হাত, পিঠসহ শরীরের বিভিন্ন জায়গায় জখমের চিহ্ন রয়েছে। বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

এদিকে নিহত নাঈম কিবরিয়ার খালাত ভাই মো. রাকিবুল ইসলাম শামীম জানান, নাঈমের বাড়ির পাবনা সদর উপজেলার চক জয়েনপুর গ্রামে। তাঁর বাবার নাম গোলাম কিবরিয়া। পাবনা জজকোর্টে শিক্ষানবিশ আইনজীবী ছিলেন নাঈম। তাঁর মা আইরিন কিবরিয়া আওয়ামী লীগ সরকারের সময় পাবনা জেলা পরিষদের সাবেক প্যানেল চেয়ারম্যান ছিলেন। ২৪-এর বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের পরবর্তীতে নাঈমের নামে একটি মামলা হয়েছে পাবনা থানায়। এরপর থেকেই গ্রেপ্তার এড়াতে গা-ঢাকা দিয়েছিলেন তিনি।

তিনি আরও জানান, বুধবার রাত ১০টার দিকে নাঈমের ফোন নম্বর থেকে তাঁর ফোনে একটি কল আসে। তবে তখন নাঈম কোনো কথা বলছিলেন না। শুধু হইচই শোনা যাচ্ছিল। পরবর্তীতে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও নাঈমকে ফোনে পাওয়া যাচ্ছিল না। ঘণ্টাখানেক পর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার এক নিরাপত্তা কর্মী ফোন রিসিভ করে জানায়, কারা যেন আই ব্লকে নাঈমকে মারধর করে ফেলে রেখে গেছে। পরে তিনি সেখানে গিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে বারিধারা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে পরে কুর্মিটোলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

শামীম অভিযোগ করে বলেন, রাতে ‘মব’ সৃষ্টি করে নাঈমকে মারধর করা হয়েছে। তবে কারা তাকে মারধর করেছে সেটি জানা নেই তাঁদের।

