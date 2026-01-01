এনইআইআর চালু করায় বিটিআরসি ভবনে মোবাইল ব্যবসায়ীদের হামলা-ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবনে ইটপাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর করেছেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) কার্যকরের প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে এ হামলা শুরু হয়। হামলায় বিটিআরসি ভবনের কয়েকটি তলার দেয়ালের কাচ ভেঙে গেছে এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যবসায়ী বলেন, ‘বিটিআরসি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখেনি। আমাদের পেটে লাথি দিয়ে এনইআইআর চালু করেছে। এর প্রতিবাদে আমরা বিটিআরসির সামনে অবস্থান নিয়েছিলাম। সেখান থেকে বিক্ষুব্ধ কেউ কেউ বিটিআরসি ভবনে হামলা চালিয়েছে।’
বিটিআরসি ভবনের বাইরে দুই রাস্তার দিক থেকে ঢিল মেরে এই ভাঙচুর চালানো হয়। এ সময় অর্ধশতাধিক হামলাকারীকে বিনিয়োগ বোর্ডের গলিতে দেখা গেছে। সংঘবদ্ধভাবে রাস্তার ওপর থেকে বিটিআরসিতে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে বিটিআরসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
এর আগে, এনইআইআর স্থগিতের দাবিতে আজ দুপুর থেকে বিটিআরসির সামনে বিক্ষোভ করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা।
এনইআইআর নীতিমালায় সংশোধনের দাবিতে গত ৭ ডিসেম্বরও বিটিআরসির সামনে অবরোধ করেছিলেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। তখন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল।
বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবনে ইটপাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর করেছেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) কার্যকরের প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে এ হামলা শুরু হয়। হামলায় বিটিআরসি ভবনের কয়েকটি তলার দেয়ালের কাচ ভেঙে গেছে এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যবসায়ী বলেন, ‘বিটিআরসি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখেনি। আমাদের পেটে লাথি দিয়ে এনইআইআর চালু করেছে। এর প্রতিবাদে আমরা বিটিআরসির সামনে অবস্থান নিয়েছিলাম। সেখান থেকে বিক্ষুব্ধ কেউ কেউ বিটিআরসি ভবনে হামলা চালিয়েছে।’
বিটিআরসি ভবনের বাইরে দুই রাস্তার দিক থেকে ঢিল মেরে এই ভাঙচুর চালানো হয়। এ সময় অর্ধশতাধিক হামলাকারীকে বিনিয়োগ বোর্ডের গলিতে দেখা গেছে। সংঘবদ্ধভাবে রাস্তার ওপর থেকে বিটিআরসিতে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে বিটিআরসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।
এর আগে, এনইআইআর স্থগিতের দাবিতে আজ দুপুর থেকে বিটিআরসির সামনে বিক্ষোভ করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা।
এনইআইআর নীতিমালায় সংশোধনের দাবিতে গত ৭ ডিসেম্বরও বিটিআরসির সামনে অবরোধ করেছিলেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। তখন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল।
রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় গত বছরের ২৬ অক্টোবর মেট্রোরেলের পিলার থেকে একটি বিয়ারিং প্যাড খুলে পড়ে একজন পথচারী নিহতের ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটির প্রাথমিক অনুসন্ধানে বিয়ারিং প্যাডের মানসংক্রান্ত গুরুতর ত্রুটি উঠে এসেছে। একই সঙ্গে নকশাগত ত্রুটির কথাও বলা হয়েছে। তবে তদন্ত কমিটি এ ঘটনায় কোনো ধরনের নাশকতামূলক১২ মিনিট আগে
পদত্যাগপত্র গৃহীত হওয়ার দুদিন পর অধ্যাপক ডা. মো. সায়েদুর রহমানকে আবারও প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। তাঁকে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
সব ধরনের পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনে ধূমপানের পাশাপাশি তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করে এবং এ বিধান লঙ্ঘনের অপরাধে জরিমানা ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০০ টাকা করে অধ্যাদেশ কার্যকর করা হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
অভিযোগে বলা হয়, বে সিটি অ্যাপারেলস, ইয়েলো অ্যাপারেলস, পিংক মেকার ও অ্যাপোলো অ্যাপারেলস নামে চারটি কথিত গ্রাহক প্রতিষ্ঠান ঋণের নামে প্রায় ২ হাজার ৮৫৭ কোটি ৯৩ লাখ ১২ হাজার ৯৪১ টাকা আত্মসাৎ করেছে। মূলত সালমান এফ রহমান তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করে, প্রতারণা ও জালিয়াতির মাধ্যমে জনতা ব্যাংক পিএলসির...৪ ঘণ্টা আগে