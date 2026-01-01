Ajker Patrika
জাতীয়

এনইআইআর চালু করায় বিটিআরসি ভবনে মোবাইল ব্যবসায়ীদের হামলা-ভাঙচুর

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৮: ২১
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) ভবনে ইটপাটকেল ছুড়ে ভাঙচুর করেছেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। ন্যাশনাল ইকুইপমেন্ট আইডেন্টিটি রেজিস্টার (এনইআইআর) কার্যকরের প্রতিবাদে আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টার দিকে এ হামলা শুরু হয়। হামলায় বিটিআরসি ভবনের কয়েকটি তলার দেয়ালের কাচ ভেঙে গেছে এবং বিভিন্ন আসবাবপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন ব্যবসায়ী বলেন, ‘বিটিআরসি তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রাখেনি। আমাদের পেটে লাথি দিয়ে এনইআইআর চালু করেছে। এর প্রতিবাদে আমরা বিটিআরসির সামনে অবস্থান নিয়েছিলাম। সেখান থেকে বিক্ষুব্ধ কেউ কেউ বিটিআরসি ভবনে হামলা চালিয়েছে।’

ছবি : আজকের পত্রিকা
ছবি : আজকের পত্রিকা

বিটিআরসি ভবনের বাইরে দুই রাস্তার দিক থেকে ঢিল মেরে এই ভাঙচুর চালানো হয়। এ সময় অর্ধশতাধিক হামলাকারীকে বিনিয়োগ বোর্ডের গলিতে দেখা গেছে। সংঘবদ্ধভাবে রাস্তার ওপর থেকে বিটিআরসিতে এ হামলা চালানো হয়েছে বলে বিটিআরসির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

এর আগে, এনইআইআর স্থগিতের দাবিতে আজ দুপুর থেকে বিটিআরসির সামনে বিক্ষোভ করেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা।

এনইআইআর নীতিমালায় সংশোধনের দাবিতে গত ৭ ডিসেম্বরও বিটিআরসির সামনে অবরোধ করেছিলেন মোবাইল ফোন ব্যবসায়ীরা। তখন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল।

বিষয়:

মোবাইল ফোনঢাকাবিটিআরসিহামলাব্যবসায়ী
