ক্ষেতলালে ‘পাখি কলোনি’: ইউএনওর উদ্যোগে ফিরছে প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য

ক্ষেতলাল (জয়পুরহাট) প্রতিনিধি
জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলা চত্বরে গড়ে উঠেছে এক অভিনব পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ ‘পাখি কলোনি’। উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গাছে গাছে ঝুলছে মাটির হাঁড়ি, আর পুকুরে বসানো হয়েছে আড়ানি। উদ্দেশ্য হলো, পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্যের নিশ্চয়তা ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা।
শরতের হিমেল হাওয়া ও নরম আলোয় বর্তমানে উপজেলা চত্বর মুখর পাখির কূজনে। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে যেন দীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছে প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দ।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আল জিনাত বলেন, ‘পাখি প্রকৃতির প্রাণ, আর প্রকৃতি মানেই জীবন। আমরা এমন এক পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে মানুষ, গাছ ও পাখি একসঙ্গে টিকে থাকবে। ক্ষেতলালের এই উদ্যোগ কেবল আশ্রয় নয়, এটি প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতীক।’
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. জাহিদুর রহমান যোগ করেন, ‘পাখি কৃষির নীরব সহযোগী। তারা মাঠের ক্ষতিকর পোকার শত্রু। এই উদ্যোগ কৃষি ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।’
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা পলাশ চন্দ্র মনে করেন, পাখি পরিবেশের অদৃশ্য রক্ষাকবচ। ক্ষেতলালের এই উদ্যোগ প্রকৃতি সংরক্ষণে নতুন এক অধ্যায় যুক্ত করবে।
স্থানীয় পরিবেশকর্মী এম রাসেল আহমেদ বলেন, যেখানে মানুষ পাখি তাড়ায়, সেখানে তাদের জন্য ঘর বানানো হচ্ছে—এটি শুধু পরিবেশ প্রকল্প নয়, এটি সহানুভূতির প্রতীক। পাখি বাঁচলে প্রকৃতি বাঁচবে, আর প্রকৃতি বাঁচলেই মানুষ টিকে থাকবে।
বর্তমানে ক্ষেতলাল উপজেলা চত্বরে মাটির হাঁড়িতে বাসা বাঁধছে শালিক, দোয়েল, বাবুই ও টুনটুনি। পুকুরের আড়ানিতে লেখা কবিতার পঙ্ক্তি যেন পাখিদের নীরব আহ্বান জানাচ্ছে—‘এসো হে পাখি, খাও রে মাছ, রোদে ঝিলমিল জলের হাসি।’
ক্ষেতলাল উপজেলা প্রশাসনের এই ‘পাখি কলোনি’ এখন শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি মানুষ, পাখি ও প্রকৃতির সহাবস্থানের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, যা পাখির কূজনেই ফিরিয়ে আনছে প্রকৃতির হারানো হাসি।
জয়পুরহাটের ক্ষেতলাল উপজেলা চত্বরে গড়ে উঠেছে এক অভিনব পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ ‘পাখি কলোনি’। উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে গাছে গাছে ঝুলছে মাটির হাঁড়ি, আর পুকুরে বসানো হয়েছে আড়ানি। উদ্দেশ্য হলো, পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়, খাদ্যের নিশ্চয়তা ও প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করা।
শরতের হিমেল হাওয়া ও নরম আলোয় বর্তমানে উপজেলা চত্বর মুখর পাখির কূজনে। এই উদ্যোগের মধ্য দিয়ে যেন দীর্ঘদিন পর ফিরে এসেছে প্রকৃতির নিজস্ব ছন্দ।
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আসিফ আল জিনাত বলেন, ‘পাখি প্রকৃতির প্রাণ, আর প্রকৃতি মানেই জীবন। আমরা এমন এক পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে মানুষ, গাছ ও পাখি একসঙ্গে টিকে থাকবে। ক্ষেতলালের এই উদ্যোগ কেবল আশ্রয় নয়, এটি প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আমাদের নৈতিক দায়বদ্ধতার প্রতীক।’
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. জাহিদুর রহমান যোগ করেন, ‘পাখি কৃষির নীরব সহযোগী। তারা মাঠের ক্ষতিকর পোকার শত্রু। এই উদ্যোগ কৃষি ও জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।’
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা পলাশ চন্দ্র মনে করেন, পাখি পরিবেশের অদৃশ্য রক্ষাকবচ। ক্ষেতলালের এই উদ্যোগ প্রকৃতি সংরক্ষণে নতুন এক অধ্যায় যুক্ত করবে।
স্থানীয় পরিবেশকর্মী এম রাসেল আহমেদ বলেন, যেখানে মানুষ পাখি তাড়ায়, সেখানে তাদের জন্য ঘর বানানো হচ্ছে—এটি শুধু পরিবেশ প্রকল্প নয়, এটি সহানুভূতির প্রতীক। পাখি বাঁচলে প্রকৃতি বাঁচবে, আর প্রকৃতি বাঁচলেই মানুষ টিকে থাকবে।
বর্তমানে ক্ষেতলাল উপজেলা চত্বরে মাটির হাঁড়িতে বাসা বাঁধছে শালিক, দোয়েল, বাবুই ও টুনটুনি। পুকুরের আড়ানিতে লেখা কবিতার পঙ্ক্তি যেন পাখিদের নীরব আহ্বান জানাচ্ছে—‘এসো হে পাখি, খাও রে মাছ, রোদে ঝিলমিল জলের হাসি।’
ক্ষেতলাল উপজেলা প্রশাসনের এই ‘পাখি কলোনি’ এখন শুধু একটি প্রকল্প নয়, এটি মানুষ, পাখি ও প্রকৃতির সহাবস্থানের এক জীবন্ত প্রতিচ্ছবি, যা পাখির কূজনেই ফিরিয়ে আনছে প্রকৃতির হারানো হাসি।
বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের টয়লেটগুলোর নোংরা অবস্থা, ভাঙাচোরা দরজা ও তীব্র পানির সংকটে রোগী ও তাদের স্বজনদের চরম ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। অবস্থা এমন যে টয়লেট ব্যবহার করতে অনেক ক্ষেত্রে এক রোগীকে অন্যজনের সহায়তা নিতে হচ্ছে।২২ মিনিট আগে
ত্রিপুরা রাজ্যের খোয়াই এলাকায় তিন বাংলাদেশি নাগরিককে পিটিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, গরু পাচারের উদ্দেশ্যে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশের পর সেখানকার জনগণের হামলায় তাঁরা নিহত হন। গতকাল বুধবার এক বিজ্ঞপ্তিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) হবিগঞ্জ...২৯ মিনিট আগে
বন বিভাগ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের ভাষ্যমতে, ভারতের মেঘালয় সীমান্তবর্তী পাহাড় থেকে প্রায়ই বন্য হাতির দল সীমান্ত পেরিয়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। দিনের বেলায় তারা টিলায় ঘোরাফেরা করলেও সন্ধ্যা নামলেই খাদ্যের সন্ধানে ধানখেতে হানা দেয়।৩১ মিনিট আগে
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ভিপি (সহসভাপতি) ও জিএস (সাধারণ সম্পাদক) পদে জয় পেয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থীরা। অন্যদিকে এজিএস (সহ-সাধারণ সম্পাদক) পদে জয়ী হয়েছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী।৩ ঘণ্টা আগে