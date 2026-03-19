ট্রেনের ছাদে ভ্রমণকালে ব্রিজের গার্ডারে ধাক্কা; রাজবাড়ীতে যুবকের মৃত্যু

রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলায় ট্রেনের ছাদে ভ্রমণের সময় রেলব্রিজের গার্ডারে ধাক্কা লেগে অজ্ঞাতপরিচয় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার কালিকাপুর রেলওয়ে ব্রিজ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, পোড়াদহ থেকে ছেড়ে আসা গোয়ালন্দ ঘাটগামী একটি শাটল ট্রেনের ছাদে ওই যুবকসহ কয়েকজন যাত্রী ছিলেন। ট্রেনটি যখন কালিকাপুর রেলওয়ে ব্রিজে পৌঁছায়, তখন ছাদে থাকা ওই যুবক ব্রিজের গার্ডারের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে গুরুতর আহত হন এবং ট্রেনের ওপরই পড়ে থাকেন।
ট্রেনটি কালুখালী স্টেশনে পৌঁছালে স্থানীয়রা বিষয়টি পুলিশকে জানায়। রাজবাড়ী জিআরপি থানার সাব-ইন্সপেক্টর মো. লিটন জানান, খবর পেয়ে রেলওয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করেছে। নিহতের পরিচয় শনাক্তের জন্য কাজ চলছে এবং এ ঘটনায় আইনগত প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
