কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে টানা পাঁচ দিন বন্ধ থাকবে দেশের সব সংবাদপত্র। ২৬ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত এ ছুটি ঘোষণা করেছে সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)।
আজ সোমবার নোয়াবের সভাপতি মতিউর রহমান চৌধুরীর সই করা ছুটির নোটিশে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।
নোয়াবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২৬ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ঈদের ছুটি উদ্যাপিত হবে। এই ছুটির কারণে ২৭ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত দেশীয় কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত বা বাজারে আসবে না। আগামী ১ জুন (সোমবার) থেকে আবার যথারীতি দৈনিক সংবাদপত্রগুলো পাঠকদের হাতে পৌঁছাবে।
এদিকে প্রিন্ট সংস্করণ বন্ধ থাকলেও এই ছুটির সময়ে আজকের পত্রিকাসহ অধিকাংশ সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ ও ডিজিটাল পোর্টালগুলো পাঠকদের জন্য সচল থাকবে।
বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) অ্যাডহক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত স্থগিত চেয়ে করা রিট শুনানির জন্য ২১ মে দিন ধার্য করেছেন হাইকোর্ট। আজ সোমবার রিটটি উত্থাপন করা হলে বিচারপতি ফাতেমা নজীব ও বিচারপতি এ এফ এম সাইফুল করিমের বেঞ্চ এই দিন ধার্য করেন।৩৮ মিনিট আগে
সরকারদলীয় সংরক্ষিত নারী আসনের সংসদ সদস্যদের সঙ্গে সভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। আজ সোমবার বিকেলে বাংলাদেশ সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জনপ্রশাসন সভাকক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংরক্ষিত নারী আসনে শপথ গ্রহণের পর এটিই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংসদ সদস্যদের প্রথম আনুষ্ঠানিক সভা।১ ঘণ্টা আগে
দেশের আকাশে পবিত্র জিলহজ মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ২৮ মে উদ্যাপিত হবে মুসলমানদের অন্যতম বড় ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা। আজ সোমবার সন্ধ্যায় জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটি এই তথ্য জানায়। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে জিলহজ মাসের চাঁদ দেখার তথ্য পাওয়ায় আগামীকাল মঙ্গলবার (১৯ মে) থেকে শুরু হচ্ছে জিলহজ...২ ঘণ্টা আগে
নির্বাচন কমিশনকে নিয়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, ‘ওনার এ ধরনের কথা শুনে আমরা অভ্যস্ত।’ আজ সোমবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটের সম্মেলন কক্ষে রিপোর্টার্স...২ ঘণ্টা আগে