কোরবানির ঈদে সংবাদপত্রে পাঁচ দিনের ছুটি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ১৮ মে ২০২৬, ২১: ০৩
আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে টানা পাঁচ দিন বন্ধ থাকবে দেশের সব সংবাদপত্র। ২৬ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত এ ছুটি ঘোষণা করেছে সংবাদপত্রের মালিকদের সংগঠন নিউজপেপার ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (নোয়াব)।

আজ সোমবার নোয়াবের সভাপতি মতিউর রহমান চৌধুরীর সই করা ছুটির নোটিশে এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।

নোয়াবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ২৬ থেকে ৩০ মে পর্যন্ত ঈদের ছুটি উদ্‌যাপিত হবে। এই ছুটির কারণে ২৭ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত দেশীয় কোনো সংবাদপত্র প্রকাশিত বা বাজারে আসবে না। আগামী ১ জুন (সোমবার) থেকে আবার যথারীতি দৈনিক সংবাদপত্রগুলো পাঠকদের হাতে পৌঁছাবে।

এদিকে প্রিন্ট সংস্করণ বন্ধ থাকলেও এই ছুটির সময়ে আজকের পত্রিকাসহ অধিকাংশ সংবাদপত্রের অনলাইন সংস্করণ ও ডিজিটাল পোর্টালগুলো পাঠকদের জন্য সচল থাকবে।

