ছাগলের ঘাস খাওয়া নিয়ে মারধরে ব্যক্তির মৃত্যু

ছাগলের ঘাস খাওয়াকে কেন্দ্র করে বগুড়ার দুপচাঁচিয়ায় মারধরে মানিক চৌধুরী (৫০) নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৮ মে) রাত সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার গুনাহার ইউনিয়নের ঝাঝিড়া বাঙালি বাজার এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মানিক চৌধুরী ঝাঝিড়া গ্রামের আহম্মদ আলীর ছেলে। তিনি ছাগলের খামার ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন।
স্থানীয়রা জানায়, প্রতিবেশী কাকরুলের সঙ্গে মানিক চৌধুরীর আগে থেকেই বিরোধ চলছিল। গতকাল সোমবার মানিকের পালিত ছাগল কাকরুলের জমির ঘাস খেয়ে ফেলাকে কেন্দ্র করে দুজনের মধ্যে নতুন করে বিরোধের সৃষ্টি হয়। এর জেরে সন্ধ্যায় ঝাঝিড়া বাঙালি বাজারের দিকে যাওয়ার সময় মানিক চৌধুরীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে।
অভিযোগ রয়েছে, কাকরুল ও তাঁর ভাতিজা রেজাউল লাঠিসোঁটা দিয়ে মানিককে মারধর করেন। এতে গুরুতর আহত হলে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে দুপচাঁচিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
দুপচাঁচিয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তাজমিলুর রহমান বলেন, ঘটনার পর অভিযুক্তরা পলাতক রয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তুচ্ছ ঘটনায়
এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।
