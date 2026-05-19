ডুয়েটে সংঘর্ষ: অজ্ঞাত ২৫০ জনের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা

ঢাকা প্রকৌশলী ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (ডুয়েট) উপাচার্য নিয়োগের জেরে সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ বাদী হয়ে অজ্ঞাত ২৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন। গতকাল সোমবার (১৮ মে) রাতে বিষয়টি নিশ্চিত করেন গাজীপুর মেট্রোপলিটন ডিএমপি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আমিনুল ইসলাম।
ওসি বলেন, ডুয়েটে উপাচার্য নিয়োগের জেরে ২৫০ জনকে অজ্ঞাত নামা আসামি করে একটি মামলা রুজু হয়েছে।
ভিসি নিয়োগকে কেন্দ্র করে শিক্ষার্থীদের দুটি অংশ ভিসির পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। এক পর্যায়ে আন্দোলন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে পুলিশও হামলার শিকার হয়।
এ সময় ইট-পাটকেলের আঘাতে পুলিশের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ পাঁচ পুলিশ সদস্য আহত হয়েছে। ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে অপরাধীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনা হবে।
উল্লেখ্য, এর আগে গত বৃহস্পতিবার শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকবালকে ডুয়েটের ভিসি হিসেবে নিয়োগের প্রজ্ঞাপন জারি করা হলে আন্দোলন শুরু হয়। সেদিন শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ করে। এক পর্যায়ে তাঁরা জয়দেবপুর-শিমুলতলী সড়ক অবরোধ করে। শুক্রবারেও তাঁদের আন্দোলন চলমান থাকে। শনিবারে তাঁরা ভিসিকে অবাঞ্চিত ঘোষণা করে ‘লাল কার্ড কর্মসূচি’র ব্যানারে মূল ফটকে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন।
এ সময় শিবির সমর্থিত ও ছাত্রদল সমর্থিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথা-কাটাকাটি শুরু হয়। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই বহিরাগতরা এই আন্দোলনে প্রবেশ করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী এক হয়ে রোববার দিনভর দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। এতে পুলিশ শিক্ষার্থীসহ অন্তত ২০ জন আহত হয়। এরপর গতকাল সোমবার সকাল থেকে ডুয়েটে ‘ব্লকেড কর্মসূচি’ পালিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকে তালা লাগিয়ে দেন শিক্ষার্থীরা।
