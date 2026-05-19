মুন্সীগঞ্জ

সিরাজদিখানে ছেলের সঙ্গে অভিমান করে বিষপানে বৃদ্ধার মৃত্যু

মুন্সিগঞ্জ প্রতিনিধি
মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখানে ছেলের সঙ্গে অভিমান করে বিষপানে হোসনেয়ারা বেগম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। গতকাল সোমবার (১৮ মে) বিকেলে ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

নিহত হোসনেয়ারা বেগম উপজেলার বালুচর ইউনিয়নের চান্দেরচর গ্রামের মৃত মন্তাজ উদ্দিনের স্ত্রী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত শনিবার (১৬ মে) রাত প্রায় ১১টার দিকে পারিবারিক কলহের জেরে ছেলে শমসের তাঁর মা হোসনেয়ারা বেগমকে বসতবাড়ি থেকে বের করে দেওয়ার চেষ্টা করেন। এতে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে ওই রাতেই তিনি বিষ পান করেন। পরে গুরুতর অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে ভর্তি করেন পরিবারের সদস্যরা। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সোমবার বিকেল ৩টা ৩৫ মিনিটে তাঁর মৃত্যু হয়।

এ বিষয়ে সিরাজদিখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আব্দুল হান্নান বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়েছে এবং তদন্ত চলছে। বিস্তারিত তথ্য উদ্‌ঘাটনের পর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

