Ajker Patrika
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রাজবাড়ী

দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে ৩ শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাকের সারি

রাজবাড়ী সংবাদদাতা
দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে ৩ শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাকের সারি
উত্তাল পদ্মায় ৪৫ মিনিট ফেরি বন্ধ, পাটুরিয়া-দৌলতদিয়ায় ভোগান্তি। ছবি: আজকের পত্রিকা

নাব্যতা সংকট, তীব্র স্রোত ও ঘাট সংকটের কারণে রাজবাড়ীর দৌলতদিয়া ফেরিঘাটে ফেরি চলাচল ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে ঘাটে ৩ শতাধিক পণ্যবাহী ট্রাক আটকা পড়েছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ফেরির অপেক্ষায় থাকা ট্রাকচালকেরা অত্যন্ত দুর্ভোগে পড়েছেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে দৌলতদিয়া ফেরিঘাট এলাকা ঘুরে দেখা যায়, ঘাট এলাকায় শত শত পণ্যবাহী ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। যাত্রীবাহী যানবাহনগুলো ঘাটে এসে ফেরিতে ওঠার সুযোগ পাচ্ছে। সন্ধ্যা ৬টার সময় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, দৌলতদিয়া ফেরিঘাটের জিরো পয়েন্ট থেকে মহাসড়ক পর্যন্ত প্রায় ২ কিলোমিটার পণ্যবাহী ট্রাকের সারি দাঁড়িয়ে আছে।

ফেরিঘাটসংশ্লিষ্ট একাধিক ব্যক্তি জানান, পদ্মা নদীতে তীব্র স্রোত ও নাব্যতা সংকটের কারণে দৌলতদিয়া প্রান্তের অধিকাংশ ঘাটে ফেরি ভিড়তে পারে না। বর্তমানে মাত্র ৪ ও ৬ নম্বর ঘাট সচল রয়েছে। এর মধ্যে ৬ নম্বর ঘাটে সারা দিনেও কোনো ফেরি ভিড়তে পারেনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ৭ নম্বর ফেরিঘাটটিও নাব্যতা সংকটের কারণে প্রায় এক মাস বন্ধ রয়েছে। ফলে একমাত্র ঘাট দিয়ে যানবাহন পারাপার করায় চাপ বেড়েছে কয়েক গুণ।

ইব্রাহিম সরদার নামের এক ট্রাকচালক বলেন, দৌলতদিয়া পারে ঘাট সংকট রয়েছে। দীর্ঘদিন পার হয়ে গেলেও ড্রেজিং শুরু হয়নি। আমাদের মতো সাধারণ চালকদের ঘাটে এসে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

সজিব নামের এক ট্রাকচালক বলেন, সংশ্লিষ্টদের অবহেলার কারণে ঘাটে এসে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। সময়মতো ব্যবস্থা নিলে এমন দুর্ভোগ হতো না।

ঢাকা থেকে ফরিদপুরগামী মুস্তাক হাওলাদার নামের এক যাত্রী বলেন, দৌলতদিয়া ঘাটের পন্টুনেই ফেরি ভিড়তে প্রায় ৪০ মিনিট লেগেছে। প্রচণ্ড স্রোতে ফেরি ভিড়তে সময় লাগছে।

সন্ধ্যা ৬টায় প্রায় ৩শ পণ্যবাহী ট্রাক ফেরি পারের অপেক্ষায় থাকার সত্যতা নিশ্চিত করেন বিআইডব্লিউটিসির দৌলতদিয়া ঘাট শাখার ব্যবস্থাপক (বাণিজ্য) মো. সালাউদ্দিন। তিনি জানান, বৈরী আবহাওয়ার কারণে রাতে অপেক্ষায় থাকা ট্রাকের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তিনি বলেন, দৌলতদিয়া-পাটুরিয়া নৌরুটে ১৮টি ছোট-বড় ফেরি রয়েছে। এর মধ্যে পালাক্রমে ৯টি ফেরি প্রতিদিন চলাচল করে। সব ঘাট সচল হলে যানবাহন পারাপারে আর সমস্যা থাকবে না।

বিষয়:

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