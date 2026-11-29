ব্যবসায় বরকত লাভের ৭ উপায়
হালাল রিজিক অর্জনের অন্যতম উত্তম মাধ্যম হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। পবিত্র কোরআনে সুদকে হারাম ঘোষণা করে ব্যবসাকে হালাল করা হয়েছে। (সুরা বাকারা: ২৭৫)।
নবী-রাসুল (সা.) ও সাহাবায়ে কেরামের অনুসৃত এই পেশায় পুঁজি ও পরিশ্রমের পাশাপাশি প্রকৃত কল্যাণ ও প্রবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন আল্লাহর দেওয়া বরকত। ইসলামের আলোকে ব্যবসায় বরকত লাভের ৭টি গুরুত্বপূর্ণ উপায় নিচে তুলে ধরা হলো:
১. সকাল সকাল কাজ শুরু করা: রাসুলুল্লাহ (সা.) উম্মতের সকালের কাজে বরকতের দোয়া করেছেন। (সুনানে আবু দাউদ: ২৬০৬)। ভোরে দোকান বা কর্মস্থল খুললে সময় ও রিজিকে কল্যাণ আসে।
২. বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা: যেকোনো বৈধ কাজ বিসমিল্লাহর মাধ্যমে শুরু করলে তাতে বরকত হয়। (সুনানে আবু দাউদ: ৪৮৪০)
৩. সততা ও সত্যবাদিতা বজায় রাখা: লেনদেনে মিথ্যা, ধোঁকা ও প্রতারণা পরিহার করে সত্যের ওপর অবিচল থাকলে কারবারে বরকত বাড়ে এবং আখিরাতেও মর্যাদা লাভ হয়। (সহিহ বুখারি: ২০৭৯; জামে তিরমিজি: ১২০৭)
৪. পণ্যের দোষত্রুটি গোপন না করা: পণ্যে কোনো ত্রুটি থাকলে তা ক্রেতার কাছে স্পষ্ট জানানো আমানতদারির পরিচায়ক। এতে ক্রেতা-বিক্রেতার আস্থা দৃঢ় হয় এবং লেনদেনের বরকত অটুট থাকে।
৫. তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অবলম্বন করা: হালাল-হারামের সীমা মেনে চলার পাশাপাশি আল্লাহর ওপর ভরসা করলে তিনি রিজিকের নতুন পথ খুলে দেন এবং অপ্রত্যাশিত উৎস থেকেও বরকত দান করেন। (সুরা তালাক: ২-৩)
৬. তাওয়াক্কুল ও লোভ পরিহার করা: অতিরিক্ত লোভ ও অস্থিরতা বর্জন করে আল্লাহর ওপর ভরসা রাখলে বান্দা মানসিক প্রশান্তি ও কল্যাণ লাভ করে। (সুরা তালাক: ৩)
৭. আল্লাহর গুণবাচক নামের জিকির করা: রিজিক ও কল্যাণের দরজা খুলতে ‘ইয়া রাজ্জাক’, ‘ইয়া ফাত্তাহ’ ও ‘ইয়া নাফি’—এসব গুণবাচক নামে বেশি বেশি দোয়া ও জিকির করা উপকারী।
সব মিলিয়ে, সততা, আমানতদারি ও শরিয়তের নীতিমালা মেনে ব্যবসা পরিচালনা করলে দুনিয়ার কল্যাণের পাশাপাশি আখিরাতেও সাফল্য লাভ করা সম্ভব।