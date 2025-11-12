Ajker Patrika

পদ্মার এক কাতল বিক্রি ৫৫ হাজার টাকায়

রাজবাড়ী প্রতি‌নি‌ধি
১৯ কেজি ওজনের কাতলা মাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা
১৯ কেজি ওজনের কাতলা মাছ। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর পদ্মায় জে‌লের জা‌লে আটকা পড়া একটি কাতল মাছ বি‌ক্রি হ‌য়ে‌ছে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায়। মাছটির ওজন ১৯ কে‌জি। আজ বুধবার ভোরে গোয়ালন্দ উপ‌জেলার দৌলতদিয়া ইউনিয়নের চরকর্নেশনা এলাকায় জেলে কৃষ্ণ হালদারের জালে মাছটি ধরা পড়ে।

কৃষ্ণ হালদার জানান, ভোরে তিনি তাঁর দল নি‌য়ে পদ্মা নদীর চরকর্নেশনা এলাকায় জাল ফেলেন। প‌রে জাল তুল‌তেই দেখ‌তে পান বড় এক‌টি কাতল আটকা প‌ড়ে‌ছে। সকা‌লে দৌলতদিয়ার চকু মোল্লার আড়তে নিয়ে ওজন দি‌য়ে দে‌খেন ১৯ কে‌জি। প‌রে উন্মুক্ত নিলা‌মে ২ হাজার ৮০০ টাকা কেজি দরে ৫৩ হাজার ২০০ টাকায় মাছ‌টি কি‌নে নেন মাছ ব‌্যবসায়ী সম্রাট শাজাহান শেখ।

শাজাহান শেখ বলেন, ‘পদ্মা নদীর পানি কমার ফলে এখন মাঝেমধ্যে বড় আকৃতির রুই, কাতল, পাঙ্গাশসহ বিভিন্ন জাতের মাছ ধরা পড়ছে। ভো‌রে ধরা পরা ১৯ কেজির কাতল মাছটি কু‌ষ্টিয়ার এক ব‌্যবসায়ীর কা‌ছে ২ হাজার ৯০০ টাকা কেজি দরে ৫৫ হাজার ১০০ টাকায় বিক্রি করে দিয়েছি।’

রাজবাড়ীফরিদপুরপদ্মা নদীঢাকা বিভাগজেলার খবর
ঋণের অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে যে দোয়া পড়বেন

বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, হিমশৈলের চূড়ামাত্র

ট্রাফিক সার্জেন্টকে গালিগালাজ: কর কর্মকর্তা ফাতেমার বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করে লঘুদণ্ড

শটগান–চায়না রাইফেল বাদ, ব্রাশফায়ার মুডে থাকবে এসএমজি— সন্ত্রাসীদের উদ্দেশে সিএমপি কমিশনার

পুরান ঢাকায় ‘শীর্ষ সন্ত্রাসী’ মামুন হত্যার ঘটনায় ২ শুটার শনাক্ত, গ্রেপ্তার যেকোনো সময়

