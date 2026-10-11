রাজবাড়ীতে অস্ত্র-গুলিসহ যুবক আটক

রাজবাড়ীর পাংশায় বসতঘরে অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি রিভলবার ও আট রাউন্ড গুলিসহ আরাফাত হোসেন ওরফে কালা মানিক (৩১) নামে এক যুবককে আটক করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
আজ রোববার সকাল ১০টার দিকে উপজেলার হরিণাডাঙ্গা গ্রামে এ অভিযান চালানো হয়।
আটক আরাফাত হোসেন ওই গ্রামের মৃত নবাব আলীর ছেলে।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজবাড়ী জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. রাসেল আলীর নেতৃত্বে একটি দল আরাফাতের বসতঘরে অভিযান চালায়। এ সময় কালো রঙের একটি সিনথেটিক শপিং ব্যাগের ভেতর থেকে কাঠের হাতলযুক্ত একটি বিদেশি সচল রিভলবার উদ্ধার করা হয়। অস্ত্রটির ব্যারেলে ইংরেজিতে ‘মেড ইন পাকিস্তান’ লেখা রয়েছে।
অভিযানে রিভলবারের গুলি ও মোবাইল ফোনও জব্দ করা হয়। উদ্ধার করা গুলির মধ্যে পাঁচটি অ্যালুমিনিয়ামজাতীয় ধাতু ও তিনটি পিতল দিয়ে তৈরি বলে উল্লেখ করা হয়েছে।
এ ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের রাজবাড়ী জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক মো. রাসেল আলী বাদী হয়ে আরাফাত হোসেনের বিরুদ্ধে দ্য আর্মস অ্যাক্ট, ১৮৭৮-এর ১৯(ক) ও ১৯(এফ) ধারায় পাংশা থানায় মামলা করেছেন।
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