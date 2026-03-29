Ajker Patrika
রাজবাড়ী

ফে‌রিঘাটে বাসডু‌বি: ঘাট প‌রিদর্শনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ফে‌রিঘাটে বাসডু‌বি: ঘাট প‌রিদর্শনে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি
আজ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তদন্ত কমিটি দুর্ঘটনাস্থল দৌলতদিয়ার তিন নম্বর ফেরিঘাট পরিদর্শন করে। ছবি: আজকের পত্রিকা

রাজবাড়ীর দৌলতদিয়ার তিন নম্বর ফেরিঘাটে ফেরিতে ওঠার সময় পন্টুন থেকে সৌহার্দ্য পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস নদীতে পড়ে যাওয়ার ঘটনার কারণ অনুসন্ধান ও দায়ী ব্যক্তিদের শনাক্তকরণের নিমিত্তে গঠিত নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। রোববার (২৯ মার্চ) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মুহিদুল ইসলাম অন্য পাঁচ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। পরে তদন্ত কমিটি দৌলতদিয়া বাস টার্মিনালে রাখা দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি পরিদর্শন করে।

এ সময় বিআইডব্লিউটিসি, বিআইডব্লিউটিএ ও বিআরটিএ কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মুহিদুল ইসলাম।

তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো. মুহিদুল ইসলাম বলেন, নির্ধারিত সময়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। ভবিষ্যতে এ ধরনের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এড়ানোর বিষয়ে প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হবে।

এ সময় গোয়ালন্দ উপ‌জেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাথী দাস, বিআইড‌ব্লিউটিসি দৌলত‌দিয়া ঘাট শাখার এজিএম মো. সালাহউদ্দিনসহ অন‌্য কর্মকর্তারা উপ‌স্থিত ছি‌লেন।

বিষয়:

রাজবাড়ীদৌলতদিয়াদুর্ঘটনাঢাকা বিভাগনৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
